Российские пленные, вернувшиеся с Украины, созвонились с родными
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились с родственниками, соответствующее видео предоставило Минобороны РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились с родственниками, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщило, что 14 августа Россия и Украина провели обмен пленными 84 на 84. "Теще скажи, пускай блины печет. Тестю звони", - заявил боец жене по телефону. "Все-все, не хнычь. Я дома практически. Люблю тебя", - добавил он. "Уже все хорошо, скоро увидимся. Деток поцелуй", - сказал другой военнослужащий. Российские военнослужащие после обмена были доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, затем предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия
