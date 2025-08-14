https://ria.ru/20250814/plennye-2035358301.html

Российские пленные, вернувшиеся с Украины, созвонились с родными

Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились с родственниками, соответствующее видео предоставило Минобороны РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились с родственниками, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщило, что 14 августа Россия и Украина провели обмен пленными 84 на 84. "Теще скажи, пускай блины печет. Тестю звони", - заявил боец жене по телефону. "Все-все, не хнычь. Я дома практически. Люблю тебя", - добавил он. "Уже все хорошо, скоро увидимся. Деток поцелуй", - сказал другой военнослужащий. Российские военнослужащие после обмена были доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, затем предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

