Российские пленные, вернувшиеся с Украины, созвонились с родными
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 14.08.2025
Российские пленные, вернувшиеся с Украины, созвонились с родными
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились с родственниками, соответствующее видео предоставило Минобороны РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились с родственниками, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщило, что 14 августа Россия и Украина провели обмен пленными 84 на 84. "Теще скажи, пускай блины печет. Тестю звони", - заявил боец жене по телефону. "Все-все, не хнычь. Я дома практически. Люблю тебя", - добавил он. "Уже все хорошо, скоро увидимся. Деток поцелуй", - сказал другой военнослужащий. Российские военнослужащие после обмена были доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, затем предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной киевскому режиму территории, созвонились с родственниками, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщило, что 14 августа Россия и Украина провели обмен пленными 84 на 84.
"Теще скажи, пускай блины печет. Тестю звони", - заявил боец жене по телефону. "Все-все, не хнычь. Я дома практически. Люблю тебя", - добавил он.
"Уже все хорошо, скоро увидимся. Деток поцелуй", - сказал другой военнослужащий.
Российские военнослужащие после обмена были доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, затем предстоит пройти лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.
Вернувшиеся из плена российские военные поблагодарили всех за содействие
23 июля, 23:14
