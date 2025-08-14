https://ria.ru/20250814/pevitsa-2035007299.html

Дмитрий Шепелев впервые раскрыл правду о сыне Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев впервые раскрыл правду о сыне Жанны Фриске - РИА Новости, 14.08.2025

Дмитрий Шепелев впервые раскрыл правду о сыне Жанны Фриске

Его признание прозвучало как гром среди ясного неба: "Я сделал тест по просьбе ее родителей… Но они до сих пор не верят!". Впервые за долгие годы телеведущий... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Его признание прозвучало как гром среди ясного неба: "Я сделал тест по просьбе ее родителей… Но они до сих пор не верят!". Впервые за долгие годы телеведущий решился нарушить обет молчания и ответить на главный вопрос, мучивший прессу и поклонников: действительно ли он биологический отец маленького Платона? После трагической смерти Жанны Фриске прошло уже 10 лет и только теперь Шепелев осмелился прервать молчание. В интервью он признался: "Я понимал, что рано или поздно придется это сделать. Слишком много было сомнений, слишком много боли".Дмитрий вспоминает тот разговор, будто он случился вчера: "Владимир Борисович, отец Жанны, посмотрел мне в глаза и сказал: “Докажи, что ты отец”. Для меня это было унизительно до боли, словно ставили под сомнение не просто факт, а саму мою любовь к сыну. Но в глубине души я понимал: Платон имеет полное право знать правду".Поставил точку?Рублевская лаборатория поставила жирную точку в вопросе, который годами висел в воздухе: 99,9% совпадения — Шепелев действительно биологический отец Платона. Казалось бы, вот он, финал многолетней драмы, конец бесконечным домыслам и ядовитым комментариям. Но не тут-то было. По словам инсайдеров, семья Жанны все еще не готова принять этот факт как истину.Психолог Марина Соколова в беседе с журналистами подчеркнула: "Десять лет сомнений - это не просто затянувшийся спор, это эмоциональная пытка и для мужчины, и для ребенка. Хорошо, что правда наконец получила официальный голос".Мы имеем право знатьНа протяжении многих лет Владимир Копылов, отец Жанны Фриске, не скрывал своего отношения к Шепелеву. "У Жанны был роман с бизнесменом из Америки… Платон мог быть от него". Эти фразы разлетелись по заголовкам, подпитывая волну сплетен и превращаясь в нескончаемую травлю Дмитрия Шепелева в социальных сетях.В 2015 году в драматическую историю внезапно ворвался новый персонаж - адвокат Радик Гущин. Он громко заявил, что у него были романтические отношения с певицей, а значит, именно он может быть настоящим отцом маленького Платона. "Весной 2012 года между нами была связь, - не без драматизма рассказал Гущин в интервью. - Жанна скрывала свою беременность несколько месяцев".Такой откровенный выпад взбудоражил СМИ, и юрист даже подал судебный иск с требованием признать его отцовство. "Платон имеет право знать своего настоящего папу", - уверенно заявлял адвокат на пресс-конференции, добавляя масла в огонь семейной драмы, которая уже и так держала общество в напряжении.Но Шепелев был не готов мириться с таким заявлением. В ответ он выступил с жестким опровержением: "Это всего лишь попытка заработать на чужой боли", - заявил телеведущий и сразу же подал встречный иск о защите чести и достоинства.Журналистские расследования вскоре раскрыли правду: у Радика Гущина не было никаких весомых доказательств близких отношений с Жанной. "Пара-тройка совместных фотографий на светских мероприятиях - далеко не подтверждение романа", - объясняли эксперты.Хотя история с адвокатом быстро сошла на нет, осадок остался. Биограф певицы Анна Лукьянова считает: "Гущин посеял в умах семьи Фриске семена сомнения, которые давали о себе знать долгие годы".На другом полюсе семейного конфликта - сестра певицы, Наталья Фриске. Её позиция была куда мягче: "Жанна была честной. Если бы Дима - не отец, она бы сказала".Но эмоции быстро переросли в юридическую схватку. Лозунг семьи "Мы имеем право знать, кто отец нашего внука" стал причиной затяжных судебных разбирательств. При этом юрист Александр Пилипенко пояснял: с точки зрения закона вопрос давно закрыт, имя Шепелева внесено в свидетельство о рождении Платона, и он официально признан отцом.Деньги - не главное?За громкими заявлениями об отцовстве скрывалась еще одна драма - борьба за наследство Жанны Фриске. На кону элитная квартира в самом сердце Москвы, уютный загородный дом и авторские права на хиты, которые и сегодня крутят на радиостанциях. Все это стало настоящим яблоком раздора между Шепелевым и семьей покойной певицы.Родные Жанны настаивали: пересмотр завещания необходим. Владимир Копылов, дедушка Платона, и вовсе максимально категоричен: "Жанна не могла всего этого оставить Диме. Она любила нас".По оценкам финансовых экспертов, общее состояние певицы, может доходить до 200 миллионов рублей, если учитывать роялти за ее песни. Но Дмитрий, словно отстраняясь от всего этого шума, отвечал спокойно и почти философски: "Деньги - не главное. Главное, чтобы Платон рос в любви".После долгих лет конфликтов и одиночества, 2023 год стал для Дмитрия Шепелева точкой опоры. Его сердце заняла эффектная Екатерина Тулупова. "После стольких лет одиночества я снова поверил в любовь", - признается телеведущий.В их семье уже растет общий ребёнок, а Платон обрел в Екатерине не просто мачеху, а "маму Катю". По словам друзей семьи, мальчик с ней неплохо ладит.Платон растет в окружении любви и заботы. Но друзья семьи не устают повторять: "Дима — отец с большой буквы, но никакой папа не заменит ребенку маму".Анастасия Стоцкая, крестная мальчика и известная певица, признается в откровенном интервью: "Платон словно вылитая Жанна - те же проницательные глаза, такая же нежная улыбка. Когда смотрю на него, сердце просто сжимается от волнения".Телеведущий делает все, чтобы память о Жанне жила в каждом уголке их дома. "У нас повсюду фотографии Жанны, в комнатах звучит ее музыка. Платон с детства знает: его мама была настоящей звездой", - делится Шепелев.Неудивительно, что в стане Фриске новость о новой пассии Шепелева восприняли холодно: "Жанну забыли слишком быстро", - прозвучало из уст родственников певицы.Но специалисты по семейной психологии уверены: для ребенка, пережившего раннюю потерю матери, полноценная семья - это не роскошь, а необходимость. Екатерина, по их мнению, вполне способна стать той опорой и той самой женской фигурой, которую Платон ждал долгие годы.Что впереди: долгожданный мир или новая волна громких скандалов?История, уже тянущаяся десятилетие, явно не спешит завершиться. С одной стороны - четкое заключение ДНК-теста, с другой - обида, подозрения и старые раны."Результаты теста - это одно, а то, как Дима воспитывает внука - совсем другое", - с горечью говорит Владимир Копылов, давая понять: точка в этой драме еще не поставлена.Юристы в своих прогнозах осторожны: по их словам, судебные и семейные баталии могут растянуться вплоть до того дня, когда Платон станет совершеннолетним и сам сможет принять решение, кто для него близкий человек, а кто лишь часть громкой истории из прошлого.Поклонники Жанны, наблюдающие за этой сагой из года в год, все же надеются на чудо. "Она не хотела бы, чтобы ее семья воевала из-за сына", - пишут они в комментариях. Но пока реальность такова: эмоции кипят, а стороны остаются на своих позициях.

