Песков прокомментировал подготовку визита Путина на Аляску - РИА Новости, 14.08.2025
18:16 14.08.2025
Песков прокомментировал подготовку визита Путина на Аляску
встреча путина и трампа на аляске
дмитрий песков
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой логистику организации визита президента РФ Владимира Путина на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. "Что касается, скажем так, логистики по организации этого визита, да, она непростая. И дается она непросто. Слушайте, не забывайте, что американцы за это время разучились давать визы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Песков напомнил, что именно Штаты ранее были инициаторами того, чтобы свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, включая консульские. "Поэтому, конечно, непросто, большая инерция в этих негативных процессах. И очень непросто возвращаться к нормальной практике, ко всем деталям, которые связаны с реализацией обычных нормальных двусторонних отношений", - добавил Песков. Как ожидается, в переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
встреча путина и трампа на аляске, дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дмитрий Песков, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой логистику организации визита президента РФ Владимира Путина на Аляску для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Что касается, скажем так, логистики по организации этого визита, да, она непростая. И дается она непросто. Слушайте, не забывайте, что американцы за это время разучились давать визы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков напомнил, что именно Штаты ранее были инициаторами того, чтобы свернуть все процессы, связанные с двусторонними отношениями, включая консульские.
"Поэтому, конечно, непросто, большая инерция в этих негативных процессах. И очень непросто возвращаться к нормальной практике, ко всем деталям, которые связаны с реализацией обычных нормальных двусторонних отношений", - добавил Песков.
Как ожидается, в переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на АляскеДмитрий ПесковРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампАляска
 
 
