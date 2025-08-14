Рейтинг@Mail.ru
Политолог предположил, к чему может привести встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
16:14 14.08.2025
Политолог предположил, к чему может привести встреча Путина и Трампа
Политолог предположил, к чему может привести встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Политолог предположил, к чему может привести встреча Путина и Трампа
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске может стать важным шагом к сближению позиций двух стран и... РИА Новости, 14.08.2025
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
нато
встреча путина и трампа на аляске
КАРАКАС, 14 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске может стать важным шагом к сближению позиций двух стран и возврату к диалогу о контроле над вооружениями, включая ядерные, заявил РИА Новости политолог Центрального университета Венесуэлы Мартин Пульгар. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Этот саммит, безусловно, имеет политическое значение, потому что он сближает две державы - Россию и США, президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина - в диалоге, который связан с глобальным управлением и поиском мира в очень важном регионе восточной Европы, главным образом, в российско- украинском конфликте, и который имеет аспекты, выходящие за рамки этих двух стран", - сказал Пульгар. По словам политолога, украинский конфликт использовался как прокси-война со стороны НАТО и коллективного Запада против России для ее ослабления, однако перед лицом невозможности достичь этой цели и на фоне укрепления РФ как глобального игрока сейчас можно говорить о переговорах, которые позволят выйти из этого конфликта наилучшим и главным образом для НАТО и коллективного Запада. "Прямые переговоры между Трампом и Путиным могут позволить найти выход или начать поиск выхода из этого конфликта, и (предпринять - ред.) шаги к заключению долгосрочных соглашений, включая, например, соглашения о сохранении и статусе использования ядерного оружия", - указал Пульгар. Тема контроля вооружений, по словам эксперта, может "получить окно для пересмотра" в том, что касается их присутствия и количества на европейском театре. "В конечном счете (саммит на Аляске - ред.) будет способствовать возобновлению этого переговорного процесса, особенно в области оружия массового уничтожения, такого как ядерное оружие", - заключил собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2025 года заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля заявила, что оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается.
Новости
Политолог предположил, к чему может привести встреча Путина и Трампа

Пульгар: переговоры на Аляске могут вернуть в повестку контроль вооружений

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
КАРАКАС, 14 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске может стать важным шагом к сближению позиций двух стран и возврату к диалогу о контроле над вооружениями, включая ядерные, заявил РИА Новости политолог Центрального университета Венесуэлы Мартин Пульгар.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Этот саммит, безусловно, имеет политическое значение, потому что он сближает две державы - Россию и США, президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина - в диалоге, который связан с глобальным управлением и поиском мира в очень важном регионе восточной Европы, главным образом, в российско- украинском конфликте, и который имеет аспекты, выходящие за рамки этих двух стран", - сказал Пульгар.
По словам политолога, украинский конфликт использовался как прокси-война со стороны НАТО и коллективного Запада против России для ее ослабления, однако перед лицом невозможности достичь этой цели и на фоне укрепления РФ как глобального игрока сейчас можно говорить о переговорах, которые позволят выйти из этого конфликта наилучшим и главным образом для НАТО и коллективного Запада.
"Прямые переговоры между Трампом и Путиным могут позволить найти выход или начать поиск выхода из этого конфликта, и (предпринять - ред.) шаги к заключению долгосрочных соглашений, включая, например, соглашения о сохранении и статусе использования ядерного оружия", - указал Пульгар.
Тема контроля вооружений, по словам эксперта, может "получить окно для пересмотра" в том, что касается их присутствия и количества на европейском театре.
"В конечном счете (саммит на Аляске - ред.) будет способствовать возобновлению этого переговорного процесса, особенно в области оружия массового уничтожения, такого как ядерное оружие", - заключил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2025 года заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля заявила, что оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается.
