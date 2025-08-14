Рейтинг@Mail.ru
ЕС попытается сорвать возможные соглашения России и США, считают эксперты - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/peregovory-2035255341.html
ЕС попытается сорвать возможные соглашения России и США, считают эксперты
ЕС попытается сорвать возможные соглашения России и США, считают эксперты - РИА Новости, 14.08.2025
ЕС попытается сорвать возможные соглашения России и США, считают эксперты
Договорённостям, к которым могут прийти президенты РФ и США на встрече на Аляске, могут помешать воплотиться в жизнь интересы оборонных компаний и Евросоюза,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:16:00+03:00
2025-08-14T14:16:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
МОНТЕВИДЕО, 14 авг - РИА Новости. Договорённостям, к которым могут прийти президенты РФ и США на встрече на Аляске, могут помешать воплотиться в жизнь интересы оборонных компаний и Евросоюза, считают парламентарии из Колумбии и Уругвая, опрошенные РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске. "Я приветствую эту встречу, потому что одной из тем станет Украина... Вызов будет заключаться в том, как положить конец конфликту, который затрагивает всех нас, и я думаю, что это станет одной из важных тем для обсуждения на этом саммите. Задача в том, как этого добиться, как двигаться вперёд и как наладить контакт с теми слоями мирового общества, которые способствуют разжиганию конфликтов, поскольку они приносят огромную прибыль многим бизнесменам и многим транснациональным корпорациям..., которые живут за счёт продажи оружия, вооружений и дронов... Это станет серьёзным препятствием", - заявила колумбийский сенатор Сандра Рамирес. С ней согласен член комиссии по международным отношениям правящей партии Уругвая "Широкий фронт" Исмаэль Бланко. По его мнению, военная промышленность не заинтересована в окончании конфликта. Кроме того, завершения конфликта, похоже, не хотят и европейские страны, полагает он. "Их лидеры в последние годы действовали, скорее, как поджигатели войны, чем как представители экономического союза. С другой стороны, те, кто, узурпирует власть на Украине, например, сам Зеленский, сделали всё возможное, чтобы любые переговоры, которые могли бы привести к началу мирного процесса, провалились", - отметил Бланко. "Я... думаю, что любое соглашение, к которому могут прийти Путин и Трамп, вряд ли будет соблюдаться лидерами Европейского союза и особенно теми, кто в настоящее время находится у власти на Украине", - добавил политик.
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035214765.html
https://ria.ru/20250813/tramp-2035126691.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
ЕС попытается сорвать возможные соглашения России и США, считают эксперты

Оборонные компании и ЕС попытаются сорвать возможные соглашения Путина и Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОНТЕВИДЕО, 14 авг - РИА Новости. Договорённостям, к которым могут прийти президенты РФ и США на встрече на Аляске, могут помешать воплотиться в жизнь интересы оборонных компаний и Евросоюза, считают парламентарии из Колумбии и Уругвая, опрошенные РИА Новости.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Ушаков рассказал, как будет проходить встреча Путина и Трампа
Вчера, 12:16
"Я приветствую эту встречу, потому что одной из тем станет Украина... Вызов будет заключаться в том, как положить конец конфликту, который затрагивает всех нас, и я думаю, что это станет одной из важных тем для обсуждения на этом саммите. Задача в том, как этого добиться, как двигаться вперёд и как наладить контакт с теми слоями мирового общества, которые способствуют разжиганию конфликтов, поскольку они приносят огромную прибыль многим бизнесменам и многим транснациональным корпорациям..., которые живут за счёт продажи оружия, вооружений и дронов... Это станет серьёзным препятствием", - заявила колумбийский сенатор Сандра Рамирес.
С ней согласен член комиссии по международным отношениям правящей партии Уругвая "Широкий фронт" Исмаэль Бланко. По его мнению, военная промышленность не заинтересована в окончании конфликта.
Кроме того, завершения конфликта, похоже, не хотят и европейские страны, полагает он. "Их лидеры в последние годы действовали, скорее, как поджигатели войны, чем как представители экономического союза. С другой стороны, те, кто, узурпирует власть на Украине, например, сам Зеленский, сделали всё возможное, чтобы любые переговоры, которые могли бы привести к началу мирного процесса, провалились", - отметил Бланко.
"Я... думаю, что любое соглашение, к которому могут прийти Путин и Трамп, вряд ли будет соблюдаться лидерами Европейского союза и особенно теми, кто в настоящее время находится у власти на Украине", - добавил политик.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Telegraph написала о неожиданном предложении Трампа для России
13 августа, 22:16
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала