ЕС попытается сорвать возможные соглашения России и США, считают эксперты

МОНТЕВИДЕО, 14 авг - РИА Новости. Договорённостям, к которым могут прийти президенты РФ и США на встрече на Аляске, могут помешать воплотиться в жизнь интересы оборонных компаний и Евросоюза, считают парламентарии из Колумбии и Уругвая, опрошенные РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в пятницу в Анкоридже на Аляске. "Я приветствую эту встречу, потому что одной из тем станет Украина... Вызов будет заключаться в том, как положить конец конфликту, который затрагивает всех нас, и я думаю, что это станет одной из важных тем для обсуждения на этом саммите. Задача в том, как этого добиться, как двигаться вперёд и как наладить контакт с теми слоями мирового общества, которые способствуют разжиганию конфликтов, поскольку они приносят огромную прибыль многим бизнесменам и многим транснациональным корпорациям..., которые живут за счёт продажи оружия, вооружений и дронов... Это станет серьёзным препятствием", - заявила колумбийский сенатор Сандра Рамирес. С ней согласен член комиссии по международным отношениям правящей партии Уругвая "Широкий фронт" Исмаэль Бланко. По его мнению, военная промышленность не заинтересована в окончании конфликта. Кроме того, завершения конфликта, похоже, не хотят и европейские страны, полагает он. "Их лидеры в последние годы действовали, скорее, как поджигатели войны, чем как представители экономического союза. С другой стороны, те, кто, узурпирует власть на Украине, например, сам Зеленский, сделали всё возможное, чтобы любые переговоры, которые могли бы привести к началу мирного процесса, провалились", - отметил Бланко. "Я... думаю, что любое соглашение, к которому могут прийти Путин и Трамп, вряд ли будет соблюдаться лидерами Европейского союза и особенно теми, кто в настоящее время находится у власти на Украине", - добавил политик.

