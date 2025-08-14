https://ria.ru/20250814/perechen-2035299027.html

Мужчину, напавшего на ребенка в 2023 году, внесли в перечень террористов

Мужчину, напавшего на ребенка в 2023 году, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 14.08.2025

Мужчину, напавшего на ребенка в 2023 году, внесли в перечень террористов

Уралец, осужденный за нападение на ребенка в шапке с буквой Z в 2023 году, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:54:00+03:00

2025-08-14T15:54:00+03:00

2025-08-14T23:28:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

екатеринбург

челябинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Уралец, осужденный за нападение на ребенка в шапке с буквой Z в 2023 году, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Физические лица <...> Неустроев Александр Евгеньевич*, 15.03.1966 года рождения, город Талица Свердловской области", — говорится в перечне.Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и нецензурно обругал 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции — Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский районный суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250809/rosfinmonitoring-2034283435.html

екатеринбург

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, екатеринбург, челябинск