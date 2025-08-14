Рейтинг@Mail.ru
Мужчину, напавшего на ребенка в 2023 году, внесли в перечень террористов
15:54 14.08.2025 (обновлено: 23:28 14.08.2025)
Мужчину, напавшего на ребенка в 2023 году, внесли в перечень террористов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
екатеринбург
челябинск
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Уралец, осужденный за нападение на ребенка в шапке с буквой Z в 2023 году, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные) &lt;...&gt; Физические лица &lt;...&gt; Неустроев Александр Евгеньевич*, 15.03.1966 года рождения, город Талица Свердловской области", — говорится в перечне.Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и нецензурно обругал 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции — Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский районный суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, екатеринбург, челябинск
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Екатеринбург, Челябинск
© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Уралец, осужденный за нападение на ребенка в шапке с буквой Z в 2023 году, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Физические лица <...> Неустроев Александр Евгеньевич*, 15.03.1966 года рождения, город Талица Свердловской области", — говорится в перечне.
Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и нецензурно обругал 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции — Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский районный суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
