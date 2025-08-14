США развертывают войска на юге Карибского моря, сообщает Reuters
Reuters: США развертывают силы в Карибском море для борьбы с наркокартелями
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны США раздает приказы своим военно-воздушным и военно-морским силам о развертывании на юге Карибского моря для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет не стал исключать возможность американских воздушных атак, ударов беспилотников или иного применения силы против картелей на территории Мексики в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с организованной преступностью.
"США приказали развернуть американские военно-воздушные и морские силы на юге Карибского моря, чтобы реагировать на угрозы от латиноамериканских наркокартелей", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Собеседники агентства уточнили, что приказы поступают от МО страны.
Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп подписал секретную директиву о подготовке Пентагоном операций против наркокартелей в Латинской Америке. Документ, по данным издания, предусматривает применение военной силы за пределами США. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически отвергла возможность военного вмешательства США в Мексику. По ее словам, позиция Мехико была четко и неоднократно озвучена в телефонных переговорах с Вашингтоном.
В начале августа президент Колумбии Густаво Петро заявил, что поддерживает антинаркотическую политику президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что сотрудничество в этой сфере возможно только при условии уважения национального суверенитета.
