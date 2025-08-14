https://ria.ru/20250814/pentagon-2035140175.html
Lockheed Martin получила контракт Пентагона на производство ракет
2025-08-14T00:53:00+03:00
в мире
сша
алабама
lockheed martin
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Американская оборонно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила контракт Пентагона совокупным объемом почти полтора миллиарда долларов на производство ракет класса "воздух - земля" Hellfire и JAGM для арсенала армии США, следует из опубликованного ведомством сообщения. "Корпорация Lockheed Martin получила изменение к четырехлетнему контракту на 720,1 миллиона долларов для производства ракет Hellfire/JAGM. Это изменение доводит суммарную кумулятивную стоимость контракта до 1 миллиарда 493 миллионов долларов", - указали в минобороны США. Завершение контракта ожидается к 30 сентября 2028 года. Уточняется, что ракеты производятся для пополнения арсенала американской армии в штате Алабама.
