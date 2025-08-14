https://ria.ru/20250814/pasport-2035316140.html
Депздрав опроверг данные о предъявлении паспорта в центре борьбы со СПИДом
Депздрав опроверг данные о предъявлении паспорта в центре борьбы со СПИДом - РИА Новости, 14.08.2025
Депздрав опроверг данные о предъявлении паспорта в центре борьбы со СПИДом
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о необходимости предъявлять паспорт в центре профилактики и борьбы со СПИДом, учреждение работает в... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:55:00+03:00
2025-08-14T16:55:00+03:00
2025-08-14T16:55:00+03:00
общество
москва
вич
спид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aaa2384c72fe18c0c96026d4c6e6a9de.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о необходимости предъявлять паспорт в центре профилактики и борьбы со СПИДом, учреждение работает в штатном режиме. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что в центре якобы требуют паспортные данные для прохода на территорию. "Увидели, что в Telegram-каналах распространяются недостоверные новости о московском центре профилактики и борьбы со СПИДом: спешим заверить - центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было. Проход на территорию пациентов и лиц, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250516/vich-2017489058.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004558093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1cc3668ea24e9d4ff84e6af5a52aaf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, вич, спид
Общество, Москва, ВИЧ, СПИД
Депздрав опроверг данные о предъявлении паспорта в центре борьбы со СПИДом
Депздрав Москвы: в центре борьбы со СПИДом не требуется предъявлять паспорт