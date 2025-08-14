Рейтинг@Mail.ru
Депздрав опроверг данные о предъявлении паспорта в центре борьбы со СПИДом - РИА Новости, 14.08.2025
16:55 14.08.2025
Депздрав опроверг данные о предъявлении паспорта в центре борьбы со СПИДом
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о необходимости предъявлять паспорт в центре профилактики и борьбы со СПИДом, учреждение работает в штатном режиме. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что в центре якобы требуют паспортные данные для прохода на территорию. "Увидели, что в Telegram-каналах распространяются недостоверные новости о московском центре профилактики и борьбы со СПИДом: спешим заверить - центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было. Проход на территорию пациентов и лиц, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
общество, москва, вич, спид
Общество, Москва, ВИЧ, СПИД
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о необходимости предъявлять паспорт в центре профилактики и борьбы со СПИДом, учреждение работает в штатном режиме.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что в центре якобы требуют паспортные данные для прохода на территорию.
"Увидели, что в Telegram-каналах распространяются недостоверные новости о московском центре профилактики и борьбы со СПИДом: спешим заверить - центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было. Проход на территорию пациентов и лиц, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Красная лента - символ борьбы со СПИДом - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России
16 мая, 20:07
 
ОбществоМоскваВИЧСПИД
 
 
