Заседание российско-пакистанской комиссии пройдет в ноябре - РИА Новости, 14.08.2025
20:24 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/pakistan-2035391896.html
Заседание российско-пакистанской комиссии пройдет в ноябре
2025-08-14T20:24:00+03:00
2025-08-14T20:24:00+03:00
в мире
пакистан
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии пройдет в конце ноября в Пакистане, сообщает Минэнерго РФ после рабочей встречи главы министерства Сергея Цивилева с послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали. "Участники переговоров обсудили подготовку к проведению юбилейного, 20-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии, которое пройдет в 2025 году в конце ноября в Пакистане" - говорится в сообщении. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Цивилев поблагодарил пакистанскую сторону за плодотворную совместную работу и вклад в развитие сотрудничества.
пакистан
россия
в мире, пакистан, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Пакистан, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Флаги России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаги России. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии пройдет в конце ноября в Пакистане, сообщает Минэнерго РФ после рабочей встречи главы министерства Сергея Цивилева с послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали.
"Участники переговоров обсудили подготовку к проведению юбилейного, 20-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии, которое пройдет в 2025 году в конце ноября в Пакистане" - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Цивилев поблагодарил пакистанскую сторону за плодотворную совместную работу и вклад в развитие сотрудничества.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Пакистан и США продолжают переговоры о торговых сделках, заявил министр
11 августа, 08:50
 
В миреПакистанРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
