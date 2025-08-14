https://ria.ru/20250814/pakistan-2035391896.html
Заседание российско-пакистанской комиссии пройдет в ноябре
Заседание российско-пакистанской комиссии пройдет в ноябре - РИА Новости, 14.08.2025
Заседание российско-пакистанской комиссии пройдет в ноябре
14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии пройдет в конце ноября в Пакистане, сообщает Минэнерго РФ после рабочей встречи главы министерства Сергея Цивилева с послом Пакистана в РФ Мухаммадом Халидом Джамали. "Участники переговоров обсудили подготовку к проведению юбилейного, 20-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии, которое пройдет в 2025 году в конце ноября в Пакистане" - говорится в сообщении. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Цивилев поблагодарил пакистанскую сторону за плодотворную совместную работу и вклад в развитие сотрудничества.
