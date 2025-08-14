https://ria.ru/20250814/padenie-2035239221.html
СК назвал причину гибели работников на Владивостокской ТЭЦ-2
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Работники подрядчика упали с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2 из-за обрушения элементов дымовой трубы, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщил, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". "Обрушились элементы дымовой трубы", - сказал собеседник агентства В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что кирпичи посыпались в том месте, где работники долбили трубу.
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Работники подрядчика упали с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2 из-за обрушения элементов дымовой трубы, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщил, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
"Обрушились элементы дымовой трубы", - сказал собеседник агентства
В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что кирпичи посыпались в том месте, где работники долбили трубу.