СК назвал причину гибели работников на Владивостокской ТЭЦ-2

13:17 14.08.2025
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Работники подрядчика упали с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2 из-за обрушения элементов дымовой трубы, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщил, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". "Обрушились элементы дымовой трубы", - сказал собеседник агентства В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что кирпичи посыпались в том месте, где работники долбили трубу.
2025
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), владивосток
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Владивосток
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Работники подрядчика упали с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2 из-за обрушения элементов дымовой трубы, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщил, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
"Обрушились элементы дымовой трубы", - сказал собеседник агентства
В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что кирпичи посыпались в том месте, где работники долбили трубу.
