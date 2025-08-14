На Западе признали пугающую правду о российском оружии
NI: Россия наращивает производство оптоволоконных беспилотников
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия активно расширяет производство и применение оптоволоконных беспилотников "Квазимачта", обладающих уникальными характеристиками, пишет The National Interest.
"В поддержку специальной военной операции Кремля на Украине российские оружейники поставляют в войска усовершенствованные оптоволоконные беспилотники "Квазимачта" <…>. В отличие от других беспилотников, чей срок непрерывной работы составляет считанные часы, разведывательный БПЛА "Квазимачта", как утверждается, может висеть в воздухе до 500 часов", — говорится в материале.
Издание отмечает, что оптоволоконные беспилотники невосприимчивы к помехам, поскольку не используют радиоволны — обычный метод связи с оператором. Кабель может передавать данные на очень высокой скорости и гораздо безопаснее, оставаясь при этом невосприимчивым к помехам из-за рельефа местности или атмосферы, резюмируется в тексте.
В 2023 году президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил об испытании в зоне спецоперации системы разведки "Квазимачта". Как уточнили в "Калашникове", новинка включает в себя большой квадрокоптер — подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли. Связь с дроном также выполняется по проводам. Рабочая высота беспилотника-платформы — до ста метров. Он может поднимать в воздух аппаратуру до двух килограммов. Система также позволяет вести видеонаблюдение в оптическом и ИК-диапазоне.
