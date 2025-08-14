https://ria.ru/20250814/opasnost-2035320660.html

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:09:00+03:00

2025-08-14T17:09:00+03:00

2025-08-14T17:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5fbd89c4b2f11479f3364c33dca6a3f.jpg

ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он. Также пресс-служба МЧС России по региону в своем Telegram-канале сообщила об угрозе повторной атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе. Ведомство просит граждан оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность