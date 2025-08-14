https://ria.ru/20250814/opasnost-2035320660.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он. Также пресс-служба МЧС России по региону в своем Telegram-канале сообщила об угрозе повторной атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе. Ведомство просит граждан оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.
белгородская область
россия
