В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/opasnost-2035320660.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.08.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:09:00+03:00
2025-08-14T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5fbd89c4b2f11479f3364c33dca6a3f.jpg
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он. Также пресс-служба МЧС России по региону в своем Telegram-канале сообщила об угрозе повторной атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе. Ведомство просит граждан оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 14 авг – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он.
Также пресс-служба МЧС России по региону в своем Telegram-канале сообщила об угрозе повторной атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе. Ведомство просит граждан оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
