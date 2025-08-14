https://ria.ru/20250814/opasnost-2035192624.html

В Ростовской области отменили ракетную опасность

В Ростовской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2025

В Ростовской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных... РИА Новости, 14.08.2025

ростовская область

безопасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Сообщение о запуске сигнала появилось в 10.18 мск, спустя 30 минут тревогу отменили."Объявлен отбой ракетной опасности по всей Ростовской области", - говорится в сообщении.

ростовская область

2025

