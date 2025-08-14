Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.08.2025
10:51 14.08.2025 (обновлено: 10:53 14.08.2025)
В Ростовской области отменили ракетную опасность
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Сообщение о запуске сигнала появилось в 10.18 мск, спустя 30 минут тревогу отменили."Объявлен отбой ракетной опасности по всей Ростовской области", - говорится в сообщении.
ростовская область, безопасность
Ростовская область, Безопасность
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сообщение о запуске сигнала появилось в 10.18 мск, спустя 30 минут тревогу отменили.
"Объявлен отбой ракетной опасности по всей Ростовской области", - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удары по жилым домам в Ростове-на-Дону
Ростовская областьБезопасность
 
 
