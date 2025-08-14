https://ria.ru/20250814/opasnost-2035192624.html
В Ростовской области отменили ракетную опасность
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Сообщение о запуске сигнала появилось в 10.18 мск, спустя 30 минут тревогу отменили."Объявлен отбой ракетной опасности по всей Ростовской области", - говорится в сообщении.
