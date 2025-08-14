https://ria.ru/20250814/oon-2035394503.html
ООН приветствует встречу Путина и Трампа
ООН приветствует встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
ООН приветствует встречу Путина и Трампа
ООН приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в четверг официальный представитель...
ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в четверг официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Мы действительно приветствуем диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости относительно позиции организации по поводу саммита лидеров РФ и США, намеченного на 15 августа. При этом представитель генсекретаря ООН отказался комментировать отсутствие Украины за столом переговоров, отметив, что, как правило, "лучше, когда все стороны конфликта участвуют в обсуждении".
