ООН приветствует встречу Путина и Трампа
20:48 14.08.2025
ООН приветствует встречу Путина и Трампа
ООН приветствует встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
ООН приветствует встречу Путина и Трампа
ООН приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 14.08.2025
встреча путина и трампа на аляске
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
стефан дюжаррик
аляска
оон
ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в четверг официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Мы действительно приветствуем диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости относительно позиции организации по поводу саммита лидеров РФ и США, намеченного на 15 августа. При этом представитель генсекретаря ООН отказался комментировать отсутствие Украины за столом переговоров, отметив, что, как правило, "лучше, когда все стороны конфликта участвуют в обсуждении".
россия
сша
аляска
встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, стефан дюжаррик, аляска, оон
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Стефан Дюжаррик, Аляска, ООН
ООН приветствует встречу Путина и Трампа

Дюжаррик: ООН приветствует встречу Путина и Трампа на Аляске

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 14 авг – РИА Новости. ООН приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в четверг официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы действительно приветствуем диалог на высшем уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости относительно позиции организации по поводу саммита лидеров РФ и США, намеченного на 15 августа.
При этом представитель генсекретаря ООН отказался комментировать отсутствие Украины за столом переговоров, отметив, что, как правило, "лучше, когда все стороны конфликта участвуют в обсуждении".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа
Вчера, 18:15
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеРоссияВладимир ПутинСШАДональд ТрампСтефан ДюжаррикАляскаООН
 
 
