В Одессе сотрудники военкоматов провели силовой рейд
Дмитрук: около 60 сотрудников военкоматов провели силовой рейд в Одессе
Флаги Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 60 сотрудников военкоматов провели силовой рейд в Одессе, в частности, на территории одной из станций техобслуживания (СТО) почти всех работников избили и увезли в военкомат для прохождения медкомиссии, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
"В Одессе, на территории СТО, Зеленские (сотрудники военкоматов - ред.) численностью около 60 человек устроили рейд и похитили почти всех сотрудников. Некоторым удалось убежать или спрятаться прямо на месте. Остальных избивали руками, ногами, дубинками, травили газом и били шокерами", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, спустя пять часов задержанные уже оказались в Николаевской области с заключением "пройденной" военно-врачебной комиссии. Дмитрук утверждает, что позже был организован повторный рейд на СТО, во время которого военнообязанным мужчинам "предложили откупиться" за 18 тысяч долларов, но без гарантии освобождения от мобилизации в ряды ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В Раде назвали украинские военкоматы "ручным гестапо" Зеленского
7 августа, 19:49