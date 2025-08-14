https://ria.ru/20250814/odessa-2035403682.html

В Одессе сотрудники военкоматов провели силовой рейд

В Одессе сотрудники военкоматов провели силовой рейд - РИА Новости, 14.08.2025

В Одессе сотрудники военкоматов провели силовой рейд

Около 60 сотрудников военкоматов провели силовой рейд в Одессе, в частности, на территории одной из станций техобслуживания (СТО) почти всех работников избили и РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T22:36:00+03:00

2025-08-14T22:36:00+03:00

2025-08-14T22:36:00+03:00

в мире

одесса

украина

николаевская область

артем дмитрук

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 60 сотрудников военкоматов провели силовой рейд в Одессе, в частности, на территории одной из станций техобслуживания (СТО) почти всех работников избили и увезли в военкомат для прохождения медкомиссии, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук. "В Одессе, на территории СТО, Зеленские (сотрудники военкоматов - ред.) численностью около 60 человек устроили рейд и похитили почти всех сотрудников. Некоторым удалось убежать или спрятаться прямо на месте. Остальных избивали руками, ногами, дубинками, травили газом и били шокерами", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, спустя пять часов задержанные уже оказались в Николаевской области с заключением "пройденной" военно-врачебной комиссии. Дмитрук утверждает, что позже был организован повторный рейд на СТО, во время которого военнообязанным мужчинам "предложили откупиться" за 18 тысяч долларов, но без гарантии освобождения от мобилизации в ряды ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034183517.html

https://ria.ru/20250807/ukraina-2034022784.html

одесса

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, николаевская область, артем дмитрук, вооруженные силы украины