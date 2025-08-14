В Одессе сотрудники военкоматов провели силовой рейд

Рейтинг@Mail.ru
22:36 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/odessa-2035403682.html
2025-08-14T22:36:00+03:00
2025-08-14T22:36:00+03:00
в мире
одесса
украина
николаевская область
артем дмитрук
вооруженные силы украины
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 60 сотрудников военкоматов провели силовой рейд в Одессе, в частности, на территории одной из станций техобслуживания (СТО) почти всех работников избили и увезли в военкомат для прохождения медкомиссии, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук. "В Одессе, на территории СТО, Зеленские (сотрудники военкоматов - ред.) численностью около 60 человек устроили рейд и похитили почти всех сотрудников. Некоторым удалось убежать или спрятаться прямо на месте. Остальных избивали руками, ногами, дубинками, травили газом и били шокерами", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, спустя пять часов задержанные уже оказались в Николаевской области с заключением "пройденной" военно-врачебной комиссии. Дмитрук утверждает, что позже был организован повторный рейд на СТО, во время которого военнообязанным мужчинам "предложили откупиться" за 18 тысяч долларов, но без гарантии освобождения от мобилизации в ряды ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
одесса
украина
николаевская область
в мире, одесса, украина, николаевская область, артем дмитрук, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Николаевская область, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Около 60 сотрудников военкоматов провели силовой рейд в Одессе, в частности, на территории одной из станций техобслуживания (СТО) почти всех работников избили и увезли в военкомат для прохождения медкомиссии, заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
Одессе, на территории СТО, Зеленские (сотрудники военкоматов - ред.) численностью около 60 человек устроили рейд и похитили почти всех сотрудников. Некоторым удалось убежать или спрятаться прямо на месте. Остальных избивали руками, ногами, дубинками, травили газом и били шокерами", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, спустя пять часов задержанные уже оказались в Николаевской области с заключением "пройденной" военно-врачебной комиссии. Дмитрук утверждает, что позже был организован повторный рейд на СТО, во время которого военнообязанным мужчинам "предложили откупиться" за 18 тысяч долларов, но без гарантии освобождения от мобилизации в ряды ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В миреОдессаУкраинаНиколаевская областьАртем ДмитрукВооруженные силы Украины
 
 
