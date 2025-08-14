Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает украинских военных, причастных к атакам на города в России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 14.08.2025 (обновлено: 15:15 14.08.2025)
СК устанавливает украинских военных, причастных к атакам на города в России
СК устанавливает украинских военных, причастных к атакам на города в России - РИА Новости, 14.08.2025
СК устанавливает украинских военных, причастных к атакам на города в России
Российские следователи устанавливают украинских командиров и военных, причастных к атакам дронами по Ростову-на-Дону и Белгороду, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские следователи устанавливают украинских командиров и военных, причастных к атакам дронами по Ростову-на-Дону и Белгороду, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - сказала она.
происшествия, ростов-на-дону, белгород, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Белгород, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК устанавливает украинских военных, причастных к атакам на города в России

СК устанавливает причастных к атакам дронов ВСУ на Ростов-на-Дону и Белгород

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские следователи устанавливают украинских командиров и военных, причастных к атакам дронами по Ростову-на-Дону и Белгороду, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - сказала она.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
