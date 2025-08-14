https://ria.ru/20250814/obstrely-2035269700.html
СК устанавливает украинских военных, причастных к атакам на города в России
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские следователи устанавливают украинских командиров и военных, причастных к атакам дронами по Ростову-на-Дону и Белгороду, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их", - сказала она.
