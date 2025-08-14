https://ria.ru/20250814/obstanovka-2035184009.html

СМИ рассказали об обстановке в Нови-Саде после беспорядков

БЕЛГРАД, 14 авг - РИА Новости. Обстановка во втором по величине городе Сербии Нови-Сад после беспорядков в ночь на четверг спокойная, коммунальщики убирают последствия у отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), передает городской портал 021.rs. Президент Сербии Алесандр Вучич в ночь на четверг сообщил, что при беспорядках в Сербии у офисов СПП в Нови-Саде и других городах пострадали более 60 граждан и 16 полицейских. Ночью протестующие и сторонники правящей партии разошлись с места инцидентов. "Наутро после беспорядков в Нови-Саде стоят разбитые машины. Коммунальное предприятие "Чисточа" приводит в порядок пространство перед помещением СПП на бульваре Освобождения... У припаркованных автомобилей разбиты стекла, помяты кузова, оторваны детали. Некоторые отвез эвакуатор. У офиса СПП на бульваре разбиты стекла, как и у заведений поблизости", - передает городской портал, который разместил видео. Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут ответственность. Перед офисами правящей Сербской прогрессивной партии в городах Врбас и Бачка-Паланка протесты прошли в ночь на среду, участники требовали досрочных выборов, произошли беспорядки. По данным МВД, травмы получили 16 полицейских и 52 гражданина. Глава СПП и экс-премьер Милош Вучевич после беспорядков у отделений партии на севере страны заявил, что ее сторонники больше не позволят участникам протестов нападать на офисы СПП и дадут отпор нападающим. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице. Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Портал издания "Вечере новости" вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.

