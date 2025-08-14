https://ria.ru/20250814/obmen-2035258220.html
Россия и Украина провели обмен пленными
Россия и Украина провели обмен пленными
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия вернула 84 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории, передав взамен столько же украинских пленных, сообщило Минобороны в Telegram-канале."В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", — уточняется в сообщении.По прибытии в Россию они пройдут реабилитацию и лечение в военных медучреждениях. Гуманитарные посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.Как уточнил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Киев принял лишь двух пленных из числа тех, от кого ранее отказывался. На прошлой неделе телеканал RT запустил сайт со списком фамилий и данных о тысяче военнослужащих, которых Украина по неизвестным причинам не желает забирать по обмену. Мединский тогда подчеркивал, что Россия никогда не разделяла своих попавших в плен солдат на первый и второй сорт. Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам во время переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих. Всего было три встречи, последняя прошла 23 июля. Стороны условились о продолжении обмена военнопленными. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы санитарные команды могли забрать с позиций раненых и тела бойцов.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 84 на 84