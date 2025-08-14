В ОАЭ осудили заявления Нетаньяху о "Большом Израиле"
WAM: МИД ОАЭ резко осудил заявления Нетаньяху о большом Израиле
Флаги ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 14 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ резко осудило заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно видения "Большого Израиля", передает эмиратское информационное агентство WAM.
Ранее Нетаньяху заявил, что он "находится в исторической и духовной миссии" и эмоционально связан с видением "Большого Израиля". Так называемая концепция "Большого Израиля" предполагает расширение территории страны за счет части территорий соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель - как сектора Газа, так и Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.
Министерство иностранных дел подтвердило категорическое неприятие ОАЭ любой угрозы суверенитету арабских государств и "призвало экстремистов в правительстве Израиля прекратить делать заявления и участвовать в провокационных действиях".
Кроме того, МИД ОАЭ призвал положить конец строительству израильских поселений и экспансионистским планам, которые угрожают региональной стабильности и подрывают перспективы мира и сосуществования в регионе.
Заявления Нетаньяху также вызвали ответную реакцию Иордании, Египта и Ирака. Власти хашимитского королевства осудили слова премьера, расценив их как провокационную эскалацию и угрозу суверенитету других государств. Согласно заявлению египетского МИД, Каир потребовал от Израиля разъяснений. Внешнеполитическое ведомство Ирака заявило, что высказывания израильской стороны носят провокационный характер, направленный на подрыв суверенитета других государств, и призвал "выработать четкую и решительную общеарабскую и международную позицию, чтобы противостоять подобной политике".