https://ria.ru/20250814/npo-2035164792.html

ГП признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России

ГП признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России - РИА Новости, 14.08.2025

ГП признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии, сообщает РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T08:14:00+03:00

2025-08-14T08:14:00+03:00

2025-08-14T08:36:00+03:00

россия

германия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новочти. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Demokrati-JA e.V. (Германия)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, НПО была основана проживающими в Германии российскими эмигрантами для "формирования в России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов"."Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России", - отмечается в релизе.Организация проводит массовые антироссийские публичные акции в Германии, распространяются материалы, дискредитирующие проводимую руководством Российской Федерации внутреннюю и внешнюю политику, избирательную систему государства, действия Вооруженных сил РФ в ходе СВО.Члены организации участвуют в создании "тоталитарного" облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и другое. Одновременно их деятельность направлена на поддержку киевского режима и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине.Организация также способствует укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды, искажению исторической памяти и умалению подвига советского народа в победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны.Ее партнерами являются немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20250805/rossija-2033456523.html

https://ria.ru/20250611/minjust-2022298229.html

https://ria.ru/20250512/soobschestvo-2016559186.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, в мире