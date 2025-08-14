Рейтинг@Mail.ru
ГП признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России
08:14 14.08.2025 (обновлено: 08:36 14.08.2025)
ГП признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России
ГП признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России - РИА Новости, 14.08.2025
ГП признала деятельность немецкой НПО нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии
МОСКВА, 14 авг - РИА Новочти. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Demokrati-JA e.V. (Германия)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, НПО была основана проживающими в Германии российскими эмигрантами для "формирования в России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов"."Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России", - отмечается в релизе.Организация проводит массовые антироссийские публичные акции в Германии, распространяются материалы, дискредитирующие проводимую руководством Российской Федерации внутреннюю и внешнюю политику, избирательную систему государства, действия Вооруженных сил РФ в ходе СВО.Члены организации участвуют в создании "тоталитарного" облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и другое. Одновременно их деятельность направлена на поддержку киевского режима и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине.Организация также способствует укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды, искажению исторической памяти и умалению подвига советского народа в победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны.Ее партнерами являются немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новочти. Генеральная прокуратура признала нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО Demokrati-JA e.V., занимающейся расколом русскоязычной диаспоры Германии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Demokrati-JA e.V. (Германия)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, НПО была основана проживающими в Германии российскими эмигрантами для "формирования в России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов".
"Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России", - отмечается в релизе.
Организация проводит массовые антироссийские публичные акции в Германии, распространяются материалы, дискредитирующие проводимую руководством Российской Федерации внутреннюю и внешнюю политику, избирательную систему государства, действия Вооруженных сил РФ в ходе СВО.
Члены организации участвуют в создании "тоталитарного" облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и другое. Одновременно их деятельность направлена на поддержку киевского режима и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине.
Организация также способствует укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды, искажению исторической памяти и умалению подвига советского народа в победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
Ее партнерами являются немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
