Пропавшие в Новокузнецке дети нашлись живыми
Хорошие новости
 
07:05 14.08.2025 (обновлено: 13:39 14.08.2025)
Пропавшие в Новокузнецке дети нашлись живыми
Пропавшие в Новокузнецке дети нашлись живыми
Пропавшие в Новокузнецке восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик нашлись живыми, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.
КЕМЕРОВО, 14 авг — РИА Новости. Пропавшие в Новокузнецке восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик нашлись живыми, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области. "Дети самостоятельно вышли к зданию дошкольного образовательного учреждения в Кузнецком районе Новокузнецка. Работники завели их в помещение и сообщили в полицию", — говорится в публикации.Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка.В среду утром родные брат с сестрой вышли из дома по улице Кузнецова и не вернулись. Мобильных телефонов при себе у них не было. Полицейские сразу организовали поиски. В Центральный район Новокузнецка стянули экипажи, также привлекли дополнительные наряды. Ориентировку на детей направили в СМИ и соцсети. По тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Поиски продолжались всю ночь, в них участвовали около 100 сотрудников органов внутренних дел.
КЕМЕРОВО, 14 авг — РИА Новости. Пропавшие в Новокузнецке восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик нашлись живыми, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.
«
"Дети самостоятельно вышли к зданию дошкольного образовательного учреждения в Кузнецком районе Новокузнецка. Работники завели их в помещение и сообщили в полицию", — говорится в публикации.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
В среду утром родные брат с сестрой вышли из дома по улице Кузнецова и не вернулись. Мобильных телефонов при себе у них не было. Полицейские сразу организовали поиски. В Центральный район Новокузнецка стянули экипажи, также привлекли дополнительные наряды. Ориентировку на детей направили в СМИ и соцсети. По тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Поиски продолжались всю ночь, в них участвовали около 100 сотрудников органов внутренних дел.
