Пропавшие в Новокузнецке дети нашлись живыми

Пропавшие в Новокузнецке дети нашлись живыми - РИА Новости, 14.08.2025

Пропавшие в Новокузнецке дети нашлись живыми

Пропавшие в Новокузнецке восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик нашлись живыми, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:05:00+03:00

2025-08-14T07:05:00+03:00

2025-08-14T13:39:00+03:00

КЕМЕРОВО, 14 авг — РИА Новости. Пропавшие в Новокузнецке восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик нашлись живыми, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области. "Дети самостоятельно вышли к зданию дошкольного образовательного учреждения в Кузнецком районе Новокузнецка. Работники завели их в помещение и сообщили в полицию", — говорится в публикации.Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, проводится проверка.В среду утром родные брат с сестрой вышли из дома по улице Кузнецова и не вернулись. Мобильных телефонов при себе у них не было. Полицейские сразу организовали поиски. В Центральный район Новокузнецка стянули экипажи, также привлекли дополнительные наряды. Ориентировку на детей направили в СМИ и соцсети. По тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Поиски продолжались всю ночь, в них участвовали около 100 сотрудников органов внутренних дел.

