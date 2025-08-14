Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину с гвоздем в голове - РИА Новости, 14.08.2025
14:08 14.08.2025 (обновлено: 14:28 14.08.2025)
В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину с гвоздем в голове
В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину с гвоздем в голове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Нейрохирурги больницы №39 в Нижнем Новгороде спасли мужчину, голову которого пробил огромный гвоздь, сообщается на странице стационара в соцсети "ВКонтакте". "Двенадцатисантиметровый гвоздь насквозь пробил и череп, и головной мозг. Операция по извлечению опасного инородного тела длилась более трёх часов, её выполнили зав. нейрохирургическим отделением №1 Александр Лавренюк и врач-нейрохирург Павел Смирнов", - говорится в сообщении. Отмечается, что пациент провел в больнице 53 дня, из них 40 дней – в реанимации в состоянии комы. "Мужчину удалось спасти, сейчас он на реабилитации. С июня следили за этим случаем, переживали и рады, что всё закончилось благополучно", - отмечается в сообщении.
происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину с гвоздем в голове

Врачи в Нижнем Новгороде спасли мужчину с 12-сантиметровым гвоздем в голове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Нейрохирурги больницы №39 в Нижнем Новгороде спасли мужчину, голову которого пробил огромный гвоздь, сообщается на странице стационара в соцсети "ВКонтакте".
"Двенадцатисантиметровый гвоздь насквозь пробил и череп, и головной мозг. Операция по извлечению опасного инородного тела длилась более трёх часов, её выполнили зав. нейрохирургическим отделением №1 Александр Лавренюк и врач-нейрохирург Павел Смирнов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент провел в больнице 53 дня, из них 40 дней – в реанимации в состоянии комы.
"Мужчину удалось спасти, сейчас он на реабилитации. С июня следили за этим случаем, переживали и рады, что всё закончилось благополучно", - отмечается в сообщении.
