Новак призвал нефтяные компании не допускать закупок на бирже друг у друга

Новак призвал нефтяные компании не допускать закупок на бирже друг у друга

2025-08-14T19:26:00+03:00

2025-08-14T19:26:00+03:00

2025-08-14T19:26:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал нефтяные компании сохранять достаточные уровни продаж топлива и не допускать закупок на бирже друг у друга, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга", - говорится в сообщении. Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса. После того как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты. Правительство уже не раз поручало ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.

