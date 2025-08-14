Рейтинг@Mail.ru
Новак призвал нефтяные компании не допускать закупок на бирже друг у друга - РИА Новости, 14.08.2025
19:26 14.08.2025
Новак призвал нефтяные компании не допускать закупок на бирже друг у друга
Новак призвал нефтяные компании не допускать закупок на бирже друг у друга
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал нефтяные компании сохранять достаточные уровни продаж топлива и не допускать закупок на бирже друг у друга, сообщила пресс-служба кабмина. Ранее в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга", - говорится в сообщении. Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса. После того как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты. Правительство уже не раз поручало ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
Новак призвал нефтяные компании не допускать закупок на бирже друг у друга

Новак призвал нефтяные компании не допускать закупок топлива друг у друга

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал нефтяные компании сохранять достаточные уровни продаж топлива и не допускать закупок на бирже друг у друга, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Минэнерго ведет работу по стабилизации цен на топливо
13 августа, 19:25
"Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга", - говорится в сообщении.
Нефтяные компании раньше могли покупать друг у друга топливо на Петербургской бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии, но по средневзвешенной цене основной сессии. Однако вторая сессия была отменена в конце 2023 года в разгар топливного кризиса.
После того как этот режим был закрыт, нефтяники были вынуждены перейти на такие сделки в основную сессию, что могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.
Правительство уже не раз поручало ФАС, Минэнерго РФ и Петербургской бирже провести работу по минимизации купли-продажи нефтяниками топлива на бирже друг у друга. Ведомства и торговая площадка должны были подготовить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Добывавшая в России нефть иностранная компания самоликвидировалась
11 августа, 12:23
 
