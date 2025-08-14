https://ria.ru/20250814/novak-2035382815.html

Новак поручил проработать меры по стабилизации цен на топливо

Новак поручил проработать меры по стабилизации цен на топливо

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива, говорится в сообщении правительства. Отмечается, что в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.

