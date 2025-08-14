Рейтинг@Mail.ru
19:18 14.08.2025
Новак поручил проработать меры по стабилизации цен на топливо
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива, говорится в сообщении правительства. Отмечается, что в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива, говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
