Новак поручил проработать меры по стабилизации цен на топливо
2025-08-14T19:18:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Петербургской бирже проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке топлива, говорится в сообщении правительства. Отмечается, что в четверг Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства.
