https://ria.ru/20250814/neft-2035160196.html

Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2026 году

Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2026 году - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2026 году

Базовая средняя цена нефти марки Brent в 2026 году может составить порядка 60 долларов за баррель, что будет обусловлено замедлением роста спроса и ослаблением... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:27:00+03:00

2025-08-14T07:27:00+03:00

2025-08-14T07:27:00+03:00

экономика

индия

китай

ближний восток

опек

brent

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_ef7b8fed740ab989286a83302c1eccd3.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Базовая средняя цена нефти марки Brent в 2026 году может составить порядка 60 долларов за баррель, что будет обусловлено замедлением роста спроса и ослаблением региональных конфликтов, а также увеличением нефтедобычи в странах вне ОПЕК+, поделился прогнозом с РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "Шестьдесят долларов за баррель - это базовая цена Brent на 2026 год. Связано это с несколькими факторами. Первый фактор - это торможение спроса", - сказал эксперт. Он отметил, что, по данным августовского прогноза ОПЕК, в 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2026 году - на 1,4 миллиона. Для сравнения, в 2022 году прирост спроса был в 2,5 миллиона баррелей, в 2023 году - 2,6 миллиона, а в 2024 году - 1,5 миллиона баррелей в сутки. Как объяснил Родионов, это связано с тем, что, с одной стороны, рынки полностью преодолели эффект восстановления после пандемии коронавируса. А с другой, на глобальное потребление нефти все большее влияние оказывает электромобильная революция, из-за которой, например, во второй половине 2020-х годов Индия сменит Китай в роли локомотива мирового увеличения спроса на нефть. "Второй фактор - это торможение региональных конфликтов. Я напомню, что в 2022 году региональные конфликты, в том числе российско-украинский конфликт, приводили к резким скачкам цен на нефть. Сейчас этот фактор будет ослабевать. Это будет связано не только с российско-украинским урегулированием, но и с урегулированием ряда конфликтов на Ближнем Востоке, которые так или иначе влияют на цену", - добавил эксперт. Третий фактор, по его словам, - это рост добычи в странах, которые не участвуют в ОПЕК+. То есть, при смягчении политики альянса одновременно будет расти и нефтедобыча в Южной Америке. "Это будет связано с тем, что в Бразилии и в Гайане в ближайшие месяцы и годы будут вводиться новые плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти", - объяснил Родионов.

https://ria.ru/20250814/neft-2035140810.html

https://ria.ru/20250813/neft-2034879903.html

индия

китай

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индия, китай, ближний восток, опек, brent