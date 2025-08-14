Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2026 году
Родионов: средняя цена нефти Brent может составить порядка $60 за баррель
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Базовая средняя цена нефти марки Brent в 2026 году может составить порядка 60 долларов за баррель, что будет обусловлено замедлением роста спроса и ослаблением региональных конфликтов, а также увеличением нефтедобычи в странах вне ОПЕК+, поделился прогнозом с РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"Шестьдесят долларов за баррель - это базовая цена Brent на 2026 год. Связано это с несколькими факторами. Первый фактор - это торможение спроса", - сказал эксперт.
Он отметил, что, по данным августовского прогноза ОПЕК, в 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки, а в 2026 году - на 1,4 миллиона. Для сравнения, в 2022 году прирост спроса был в 2,5 миллиона баррелей, в 2023 году - 2,6 миллиона, а в 2024 году - 1,5 миллиона баррелей в сутки.
Как объяснил Родионов, это связано с тем, что, с одной стороны, рынки полностью преодолели эффект восстановления после пандемии коронавируса. А с другой, на глобальное потребление нефти все большее влияние оказывает электромобильная революция, из-за которой, например, во второй половине 2020-х годов Индия сменит Китай в роли локомотива мирового увеличения спроса на нефть.
"Второй фактор - это торможение региональных конфликтов. Я напомню, что в 2022 году региональные конфликты, в том числе российско-украинский конфликт, приводили к резким скачкам цен на нефть. Сейчас этот фактор будет ослабевать. Это будет связано не только с российско-украинским урегулированием, но и с урегулированием ряда конфликтов на Ближнем Востоке, которые так или иначе влияют на цену", - добавил эксперт.
Третий фактор, по его словам, - это рост добычи в странах, которые не участвуют в ОПЕК+. То есть, при смягчении политики альянса одновременно будет расти и нефтедобыча в Южной Америке. "Это будет связано с тем, что в Бразилии и в Гайане в ближайшие месяцы и годы будут вводиться новые плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти", - объяснил Родионов.
Отказ Запада от "грязной" нефти обернулся провалом
13 августа, 08:00