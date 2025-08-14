МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире

Рейтинг@Mail.ru
01:00 14.08.2025
экономика
международное энергетическое агентство
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело в сторону понижения рост спроса на нефть в 2025 году, об этом говорится в докладе организации.В МЭА теперь ожидают, что спрос вырастет на 680 тысяч баррелей в сутки до 103,7 миллиона баррелей в нынешнем году и на 700 тысяч до 104,4 миллиона — в следующем.При этом МЭА пересмотрела данные по спросу за прошлый год в сторону повышения со 102,98 миллиона до 103,1 миллиона баррелей в сутки.
экономика, международное энергетическое агентство
Экономика, Международное энергетическое агентство
© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело в сторону понижения рост спроса на нефть в 2025 году, об этом говорится в докладе организации.
В МЭА теперь ожидают, что спрос вырастет на 680 тысяч баррелей в сутки до 103,7 миллиона баррелей в нынешнем году и на 700 тысяч до 104,4 миллиона — в следующем.
При этом МЭА пересмотрела данные по спросу за прошлый год в сторону повышения со 102,98 миллиона до 103,1 миллиона баррелей в сутки.
Экономика
Международное энергетическое агентство
 
 
