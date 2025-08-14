https://ria.ru/20250814/neft-2035140810.html

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире - РИА Новости, 14.08.2025

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело в сторону понижения рост спроса на нефть в 2025 году, об этом говорится в докладе организации. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T01:00:00+03:00

2025-08-14T01:00:00+03:00

2025-08-14T01:08:00+03:00

экономика

международное энергетическое агентство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977109358_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4e599a9b0c48a643ed01bac5d494f363.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело в сторону понижения рост спроса на нефть в 2025 году, об этом говорится в докладе организации.В МЭА теперь ожидают, что спрос вырастет на 680 тысяч баррелей в сутки до 103,7 миллиона баррелей в нынешнем году и на 700 тысяч до 104,4 миллиона — в следующем.При этом МЭА пересмотрела данные по спросу за прошлый год в сторону повышения со 102,98 миллиона до 103,1 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20250808/neft-2034233638.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, международное энергетическое агентство