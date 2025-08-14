https://ria.ru/20250814/neft-2035140810.html
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело в сторону понижения рост спроса на нефть в 2025 году, об этом говорится в докладе организации. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело в сторону понижения рост спроса на нефть в 2025 году, об этом говорится в докладе организации.В МЭА теперь ожидают, что спрос вырастет на 680 тысяч баррелей в сутки до 103,7 миллиона баррелей в нынешнем году и на 700 тысяч до 104,4 миллиона — в следующем.При этом МЭА пересмотрела данные по спросу за прошлый год в сторону повышения со 102,98 миллиона до 103,1 миллиона баррелей в сутки.
