СМИ: США готовы дать Украине гарантии безопасности только вне рамок НАТО

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился дать Украине гарантии безопасности только вне рамок Североатлантического альянса, пишет Politico."Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если усилия не будут относиться к НАТО", — утверждает издание со ссылкой на источник.Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на европейских дипломатов, что глава Белого дома поддержал идею предоставить Киеву гарантии безопасности в том числе со стороны Штатов. Позже с аналогичным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — согласование позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. В ней приняли участие европейские лидеры, Владимир Зеленский, позднее к ним присоединился президент США.Замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал это мероприятие политически и практически ничтожным. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы, фактически же ЕС их саботирует.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

