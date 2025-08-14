Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США готовы дать Украине гарантии безопасности только вне рамок НАТО - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 14.08.2025 (обновлено: 10:16 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/nato-2035170029.html
СМИ: США готовы дать Украине гарантии безопасности только вне рамок НАТО
СМИ: США готовы дать Украине гарантии безопасности только вне рамок НАТО - РИА Новости, 14.08.2025
СМИ: США готовы дать Украине гарантии безопасности только вне рамок НАТО
Президент США Дональд Трамп согласился дать Украине гарантии безопасности только вне рамок Североатлантического альянса, пишет Politico. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T02:59:00+03:00
2025-08-14T10:16:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
встреча путина и трампа на аляске
мид франции‎
нато
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился дать Украине гарантии безопасности только вне рамок Североатлантического альянса, пишет Politico."Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если усилия не будут относиться к НАТО", — утверждает издание со ссылкой на источник.Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на европейских дипломатов, что глава Белого дома поддержал идею предоставить Киеву гарантии безопасности в том числе со стороны Штатов. Позже с аналогичным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — согласование позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. В ней приняли участие европейские лидеры, Владимир Зеленский, позднее к ним присоединился президент США.Замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал это мероприятие политически и практически ничтожным. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы, фактически же ЕС их саботирует.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250814/britaniya-2035143324.html
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, россия, встреча путина и трампа на аляске, мид франции‎, нато, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Аляска, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, МИД Франции‎, НАТО, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

СМИ: США готовы дать Украине гарантии безопасности только вне рамок НАТО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился дать Украине гарантии безопасности только вне рамок Североатлантического альянса, пишет Politico.
"Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если усилия не будут относиться к НАТО", — утверждает издание со ссылкой на источник.
Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ: Британия отказалась от ключевой идеи по Украине
Вчера, 01:39
Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на европейских дипломатов, что глава Белого дома поддержал идею предоставить Киеву гарантии безопасности в том числе со стороны Штатов. Позже с аналогичным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу. Ее цель — согласование позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. В ней приняли участие европейские лидеры, Владимир Зеленский, позднее к ним присоединился президент США.
Замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал это мероприятие политически и практически ничтожным. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы, фактически же ЕС их саботирует.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
Вчера, 08:00

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
В миреСШААляскаРоссияВстреча Путина и Трампа на АляскеМИД Франции‎НАТОВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала