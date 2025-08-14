https://ria.ru/20250814/naemnik-2035230234.html
Командир отделения "Юга" рассказал об освобождении Щербиновки в ДНР
Командир отделения "Юга" рассказал об освобождении Щербиновки в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
Командир отделения "Юга" рассказал об освобождении Щербиновки в ДНР
Большую часть боевиков, оборонявших населенный пункт Щербиновка в ДНР, состояли иностранные наемники, рассказал РИА Новости рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:52:00+03:00
2025-08-14T12:52:00+03:00
2025-08-14T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Большую часть боевиков, оборонявших населенный пункт Щербиновка в ДНР, состояли иностранные наемники, рассказал РИА Новости рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист". Российские штурмовки в ходе операции по освобождению Щербиновки пробралась в поселок и передавали командованию данные о противнике, сообщил собеседник. "Когда меня завели туда, через 10 минут оказались в 10 метрах от меня "азовцы" с шевронами "Азов"*. У них какой-то свой разговор, с диалектом... Обычных украинцев я видел всего пару раз там. Наемных там было иностранцев побольше, я думаю, чем украинцев", - сказал "Турист". По его словам, лично он видел двух чернокожих наемников. "А остальные не белые, но откуда именно - я не знаю. Как будто некоторые как грузины разговаривали. Там и поляки были", — добавил "Турист". Как указал командир, иностранные наемники пользовались натовским вооружением, которое затем было обнаружено при зачистке. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновку в ДНР, сообщило в четверг Минобороны.* запрещенная в РФ террористическая организация.
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Командир отделения "Юга" рассказал об освобождении Щербиновки в ДНР
Большинство оборонявших Щербиновку в ДНР были иностранными наемниками
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Большую часть боевиков, оборонявших населенный пункт Щербиновка в ДНР, состояли иностранные наемники, рассказал РИА Новости рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист".
Российские штурмовки в ходе операции по освобождению Щербиновки пробралась в поселок и передавали командованию данные о противнике, сообщил собеседник.
"Когда меня завели туда, через 10 минут оказались в 10 метрах от меня "азовцы" с шевронами "Азов"*. У них какой-то свой разговор, с диалектом... Обычных украинцев я видел всего пару раз там. Наемных там было иностранцев побольше, я думаю, чем украинцев", - сказал "Турист".
По его словам, лично он видел двух чернокожих наемников. "А остальные не белые, но откуда именно - я не знаю. Как будто некоторые как грузины разговаривали. Там и поляки были", — добавил "Турист".
Как указал командир, иностранные наемники пользовались натовским вооружением, которое затем было обнаружено при зачистке.
Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновку в ДНР
, сообщило в четверг Минобороны.
* запрещенная в РФ террористическая организация.