https://ria.ru/20250814/naemnik-2035230234.html

Командир отделения "Юга" рассказал об освобождении Щербиновки в ДНР

Командир отделения "Юга" рассказал об освобождении Щербиновки в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025

Командир отделения "Юга" рассказал об освобождении Щербиновки в ДНР

Большую часть боевиков, оборонявших населенный пункт Щербиновка в ДНР, состояли иностранные наемники, рассказал РИА Новости рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:52:00+03:00

2025-08-14T12:52:00+03:00

2025-08-14T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Большую часть боевиков, оборонявших населенный пункт Щербиновка в ДНР, состояли иностранные наемники, рассказал РИА Новости рассказал РИА Новости командир отделения "Южной" группировки войск с позывным "Турист". Российские штурмовки в ходе операции по освобождению Щербиновки пробралась в поселок и передавали командованию данные о противнике, сообщил собеседник. "Когда меня завели туда, через 10 минут оказались в 10 метрах от меня "азовцы" с шевронами "Азов"*. У них какой-то свой разговор, с диалектом... Обычных украинцев я видел всего пару раз там. Наемных там было иностранцев побольше, я думаю, чем украинцев", - сказал "Турист". По его словам, лично он видел двух чернокожих наемников. "А остальные не белые, но откуда именно - я не знаю. Как будто некоторые как грузины разговаривали. Там и поляки были", — добавил "Турист". Как указал командир, иностранные наемники пользовались натовским вооружением, которое затем было обнаружено при зачистке. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновку в ДНР, сообщило в четверг Минобороны.* запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ria.ru/20250814/gaz-2034864834.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, безопасность