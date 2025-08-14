Рейтинг@Mail.ru
МТС: мошенники 500 млн раз позвонили россиянам в иностранных мессенджерах - РИА Новости, 14.08.2025
17:18 14.08.2025
МТС: мошенники 500 млн раз позвонили россиянам в иностранных мессенджерах
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мошенники совершили около 500 миллионов звонков в иностранных мессенджерах в первом полугодии и похитили через них более 15 миллиардов рублей - средний чек хищений составил 25 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор продукта МТС "Защитник" Андрей Бийчук. "По данным МТС, с января по июнь 2025 года мошенники совершили порядка 500 млн звонков россиянам в иностранных мессенджерах. Средний чек хищений в иностранных мессенджерах составляет порядка 25 тысяч рублей. Всего по итогам полугодия мошенники похитили через них более 15 млрд рублей", - сказал Бийчук. Он отметил, что с начала 2025 года оператор не зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества в национальном мессенджере Мax, которые привели бы к хищению денег. Он связал это с тем, что в мессенджере скорость блокировки мошеннических аккаунтов значительно выше. "Антифрод службы мессенджера оперативно реагируют на наши запросы, в отличие от некоторых иностранных мессенджеров, которые отказываются сотрудничать с российскими компаниями в части обеспечения безопасности пользователей", - добавил он. Ранее в четверг, пресс-служба Max сообщила, что в июле нацмессенджер заблокировал 10 тысяч номеров мошенников и удалил более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям. Там уточнили, что аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе, блокируются пожизненно, а информация о мошенниках передается в Минцифры. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
мтс, технологии
МТС, Технологии
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мошенники совершили около 500 миллионов звонков в иностранных мессенджерах в первом полугодии и похитили через них более 15 миллиардов рублей - средний чек хищений составил 25 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор продукта МТС "Защитник" Андрей Бийчук.
"По данным МТС, с января по июнь 2025 года мошенники совершили порядка 500 млн звонков россиянам в иностранных мессенджерах. Средний чек хищений в иностранных мессенджерах составляет порядка 25 тысяч рублей. Всего по итогам полугодия мошенники похитили через них более 15 млрд рублей", - сказал Бийчук.
Он отметил, что с начала 2025 года оператор не зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества в национальном мессенджере Мax, которые привели бы к хищению денег. Он связал это с тем, что в мессенджере скорость блокировки мошеннических аккаунтов значительно выше.
"Антифрод службы мессенджера оперативно реагируют на наши запросы, в отличие от некоторых иностранных мессенджеров, которые отказываются сотрудничать с российскими компаниями в части обеспечения безопасности пользователей", - добавил он.
Ранее в четверг, пресс-служба Max сообщила, что в июле нацмессенджер заблокировал 10 тысяч номеров мошенников и удалил более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям. Там уточнили, что аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе, блокируются пожизненно, а информация о мошенниках передается в Минцифры.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
 
