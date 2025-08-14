https://ria.ru/20250814/mts-2035324226.html

МТС: мошенники 500 млн раз позвонили россиянам в иностранных мессенджерах

МТС: мошенники 500 млн раз позвонили россиянам в иностранных мессенджерах - РИА Новости, 14.08.2025

МТС: мошенники 500 млн раз позвонили россиянам в иностранных мессенджерах

Мошенники совершили около 500 миллионов звонков в иностранных мессенджерах в первом полугодии и похитили через них более 15 миллиардов рублей - средний чек... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:18:00+03:00

2025-08-14T17:18:00+03:00

2025-08-14T17:18:00+03:00

мтс

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мошенники совершили около 500 миллионов звонков в иностранных мессенджерах в первом полугодии и похитили через них более 15 миллиардов рублей - средний чек хищений составил 25 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор продукта МТС "Защитник" Андрей Бийчук. "По данным МТС, с января по июнь 2025 года мошенники совершили порядка 500 млн звонков россиянам в иностранных мессенджерах. Средний чек хищений в иностранных мессенджерах составляет порядка 25 тысяч рублей. Всего по итогам полугодия мошенники похитили через них более 15 млрд рублей", - сказал Бийчук. Он отметил, что с начала 2025 года оператор не зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества в национальном мессенджере Мax, которые привели бы к хищению денег. Он связал это с тем, что в мессенджере скорость блокировки мошеннических аккаунтов значительно выше. "Антифрод службы мессенджера оперативно реагируют на наши запросы, в отличие от некоторых иностранных мессенджеров, которые отказываются сотрудничать с российскими компаниями в части обеспечения безопасности пользователей", - добавил он. Ранее в четверг, пресс-служба Max сообщила, что в июле нацмессенджер заблокировал 10 тысяч номеров мошенников и удалил более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям. Там уточнили, что аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе, блокируются пожизненно, а информация о мошенниках передается в Минцифры. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, технологии