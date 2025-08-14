https://ria.ru/20250814/ms-30-2035164401.html
"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС
"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС - РИА Новости, 14.08.2025
"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 1,7 километра, сообщил в четверг "Роскосмос". РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T08:04:00+03:00
2025-08-14T08:04:00+03:00
2025-08-14T08:04:00+03:00
земля
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 1,7 километра, сообщил в четверг "Роскосмос". "Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км... Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 7:28 мск включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что в результате высота орбиты станции составила 416,7 километра над поверхностью Земли. Как напомнили в "Роскосмосе", МКС необходимо регулярно поддерживать на заданной орбите манёврами коррекции. На высоте около 400 километров над поверхностью Земли, где работает станция, чувствуется влияние атмосферы — МКС постепенно снижается.
https://ria.ru/20241119/mks-1984719512.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, роскосмос, космос - риа наука
Земля, Роскосмос, Космос - РИА Наука
"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС
"Роскосмос": "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты МКС на 1,7 километра
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 1,7 километра, сообщил в четверг "Роскосмос".
"Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км... Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 7:28 мск включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что в результате высота орбиты станции составила 416,7 километра над поверхностью Земли.
Как напомнили в "Роскосмосе", МКС необходимо регулярно поддерживать на заданной орбите манёврами коррекции. На высоте около 400 километров над поверхностью Земли, где работает станция, чувствуется влияние атмосферы — МКС постепенно снижается.