"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС
14.08.2025
08:04 14.08.2025
"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 1,7 километра, сообщил в четверг "Роскосмос".
земля
роскосмос
космос - риа наука
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 1,7 километра, сообщил в четверг "Роскосмос". "Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км... Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 7:28 мск включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что в результате высота орбиты станции составила 416,7 километра над поверхностью Земли. Как напомнили в "Роскосмосе", МКС необходимо регулярно поддерживать на заданной орбите манёврами коррекции. На высоте около 400 километров над поверхностью Земли, где работает станция, чувствуется влияние атмосферы — МКС постепенно снижается.
земля
земля, роскосмос, космос - риа наука
Земля, Роскосмос, Космос - РИА Наука
"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС

"Роскосмос": "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты МКС на 1,7 километра

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 1,7 километра, сообщил в четверг "Роскосмос".
"Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км... Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 7:28 мск включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что в результате высота орбиты станции составила 416,7 километра над поверхностью Земли.
Как напомнили в "Роскосмосе", МКС необходимо регулярно поддерживать на заданной орбите манёврами коррекции. На высоте около 400 километров над поверхностью Земли, где работает станция, чувствуется влияние атмосферы — МКС постепенно снижается.
Грузовой корабль Прогресс МС-28 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором
19 ноября 2024, 23:32
 
Земля, Роскосмос, Космос - РИА Наука
 
 
