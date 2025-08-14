https://ria.ru/20250814/ms-30-2035164401.html

"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС

"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС - РИА Новости, 14.08.2025

"Прогресс МС-30" скорректировал орбиту МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 1,7 километра, сообщил в четверг "Роскосмос".

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-30" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 1,7 километра, сообщил в четверг "Роскосмос". "Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км... Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 7:28 мск включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что в результате высота орбиты станции составила 416,7 километра над поверхностью Земли. Как напомнили в "Роскосмосе", МКС необходимо регулярно поддерживать на заданной орбите манёврами коррекции. На высоте около 400 километров над поверхностью Земли, где работает станция, чувствуется влияние атмосферы — МКС постепенно снижается.

