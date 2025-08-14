Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал цель визита главы "Моссада" в Катар
17:33 14.08.2025 (обновлено: 23:15 14.08.2025)
Источник назвал цель визита главы "Моссада" в Катар
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа посетил Доху для обсуждения вопросов работы службы, а не для переговоров по Газе, сообщил РИА Новости источник из канцелярии израильского премьера. "Начальник "Моссад" прибыл в Катар по вопросам, относящимся исключительно к работе службы, а не для ведения переговоров о сделке по освобождению заложников", - сообщил он. В четверг 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Барнеа прибыл в Катар для встречи с премьером Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани для того, чтобы обсудить сделку о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Ранее телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетские источники сообщил, что делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в Египет для обсуждения путей прекращения огня в Газе и межпалестинских отношений и выразила стремление вернуться к переговорам. В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа посетил Доху для обсуждения вопросов работы службы, а не для переговоров по Газе, сообщил РИА Новости источник из канцелярии израильского премьера.
"Начальник "Моссад" прибыл в Катар по вопросам, относящимся исключительно к работе службы, а не для ведения переговоров о сделке по освобождению заложников", - сообщил он.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Тегеране заявили о задержании агента "Моссада"
29 июня, 14:56
В четверг 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Барнеа прибыл в Катар для встречи с премьером Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани для того, чтобы обсудить сделку о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников.
Ранее телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетские источники сообщил, что делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в Египет для обсуждения путей прекращения огня в Газе и межпалестинских отношений и выразила стремление вернуться к переговорам.
В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.
Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
