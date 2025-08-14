Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии"

https://ria.ru/20250814/moskva-2035404260.html

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч человек посетили в четверг открытие юбилейного фестиваля "День Индии", который проходит в южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, сообщили журналистам организаторы фестиваля. "Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля "День Индии". Традиционный праздник индийской культуры проходит в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" в 10-й раз и продлится до 17 августа. Ключевые темы фестиваля – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в пресс-службе фестиваля. Там отметили, что в официальной церемонии открытия приняли участие партнеры и почетные гости праздника. Всего первый день фестиваль посетили представители около 30 посольств. "До 17 августа для посетителей будут работать свыше 20 тематических зон. Гости посетят кинопросмотры, мастер-классы по йоге, шахматный турнир, звукотерапию, гастрономическую ярмарку, танцевальный марафон и многое другое. Новинкой 2025 года стал запуск зоны Маха Кумбха Мела в Москве", - добавили в пресс-службе. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

