https://ria.ru/20250814/moskva-2035404260.html
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии"
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии" - РИА Новости, 14.08.2025
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии"
Более 700 тысяч человек посетили в четверг открытие юбилейного фестиваля "День Индии", который проходит в южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T22:46:00+03:00
2025-08-14T22:46:00+03:00
2025-08-14T22:46:00+03:00
москва
россия
индия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035370818_0:110:2689:1623_1920x0_80_0_0_e8c74297cf1178b75b04c2f63c819785.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч человек посетили в четверг открытие юбилейного фестиваля "День Индии", который проходит в южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, сообщили журналистам организаторы фестиваля. "Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля "День Индии". Традиционный праздник индийской культуры проходит в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" в 10-й раз и продлится до 17 августа. Ключевые темы фестиваля – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в пресс-службе фестиваля. Там отметили, что в официальной церемонии открытия приняли участие партнеры и почетные гости праздника. Всего первый день фестиваль посетили представители около 30 посольств. "До 17 августа для посетителей будут работать свыше 20 тематических зон. Гости посетят кинопросмотры, мастер-классы по йоге, шахматный турнир, звукотерапию, гастрономическую ярмарку, танцевальный марафон и многое другое. Новинкой 2025 года стал запуск зоны Маха Кумбха Мела в Москве", - добавили в пресс-службе. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250814/indiya--2035371875.html
москва
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035370818_0:8:2689:2025_1920x0_80_0_0_80a866e3adb59ec5b123f1a15361d012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, индия, общество
Москва, Россия, Индия, Общество
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии"
Более 700 тыс чел посетили открытие юбилейного фестиваля "День Индии" в Москве
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч человек посетили в четверг открытие юбилейного фестиваля "День Индии", который проходит в южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, сообщили журналистам организаторы фестиваля.
"Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля "День Индии". Традиционный праздник индийской культуры проходит в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" в 10-й раз и продлится до 17 августа. Ключевые темы фестиваля – история сохранения и преумножения индийского наследия в России
и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в пресс-службе фестиваля.
Там отметили, что в официальной церемонии открытия приняли участие партнеры и почетные гости праздника. Всего первый день фестиваль посетили представители около 30 посольств.
"До 17 августа для посетителей будут работать свыше 20 тематических зон. Гости посетят кинопросмотры, мастер-классы по йоге, шахматный турнир, звукотерапию, гастрономическую ярмарку, танцевальный марафон и многое другое. Новинкой 2025 года стал запуск зоны Маха Кумбха Мела в Москве", - добавили в пресс-службе.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.