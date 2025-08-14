Рейтинг@Mail.ru
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии" - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/moskva-2035404260.html
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии"
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии" - РИА Новости, 14.08.2025
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии"
Более 700 тысяч человек посетили в четверг открытие юбилейного фестиваля "День Индии", который проходит в южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T22:46:00+03:00
2025-08-14T22:46:00+03:00
москва
россия
индия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035370818_0:110:2689:1623_1920x0_80_0_0_e8c74297cf1178b75b04c2f63c819785.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч человек посетили в четверг открытие юбилейного фестиваля "День Индии", который проходит в южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, сообщили журналистам организаторы фестиваля. "Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля "День Индии". Традиционный праздник индийской культуры проходит в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" в 10-й раз и продлится до 17 августа. Ключевые темы фестиваля – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в пресс-службе фестиваля. Там отметили, что в официальной церемонии открытия приняли участие партнеры и почетные гости праздника. Всего первый день фестиваль посетили представители около 30 посольств. "До 17 августа для посетителей будут работать свыше 20 тематических зон. Гости посетят кинопросмотры, мастер-классы по йоге, шахматный турнир, звукотерапию, гастрономическую ярмарку, танцевальный марафон и многое другое. Новинкой 2025 года стал запуск зоны Маха Кумбха Мела в Москве", - добавили в пресс-службе. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250814/indiya--2035371875.html
москва
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035370818_0:8:2689:2025_1920x0_80_0_0_80a866e3adb59ec5b123f1a15361d012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, индия, общество
Москва, Россия, Индия, Общество
Более 700 тысяч человек посетили открытие фестиваля "День Индии"

Более 700 тыс чел посетили открытие юбилейного фестиваля "День Индии" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосетительница на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве
Посетительница на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Посетительница на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч человек посетили в четверг открытие юбилейного фестиваля "День Индии", который проходит в южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве, сообщили журналистам организаторы фестиваля.
"Более 700 тысяч человек стали гостями открытия юбилейного фестиваля "День Индии". Традиционный праздник индийской культуры проходит в южном ландшафтном парке "Острова Мечты" в 10-й раз и продлится до 17 августа. Ключевые темы фестиваля – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - рассказали в пресс-службе фестиваля.
Там отметили, что в официальной церемонии открытия приняли участие партнеры и почетные гости праздника. Всего первый день фестиваль посетили представители около 30 посольств.
"До 17 августа для посетителей будут работать свыше 20 тематических зон. Гости посетят кинопросмотры, мастер-классы по йоге, шахматный турнир, звукотерапию, гастрономическую ярмарку, танцевальный марафон и многое другое. Новинкой 2025 года стал запуск зоны Маха Кумбха Мела в Москве", - добавили в пресс-службе.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
Посетители на десятом фестивале День Индии в южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
"День Индии" в Москве
Вчера, 19:28
 
МоскваРоссияИндияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала