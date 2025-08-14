https://ria.ru/20250814/moskva-2035300054.html
В Москве спасли девушку после укуса кобры
2025-08-14T15:59:00+03:00
2025-08-14T15:59:00+03:00
2025-08-14T16:10:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московские врачи спасли девушку после укуса кобры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила её и скрылась в траве. Счет шел на секунды. Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр Склифа, где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение", - говорится а сообщении. Уточняется, что после стабилизации состояния пациентку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ имени Баумана. У девушки в месте укуса развилось гнойное воспаление кисти. В больнице провели операцию и терапию. Вскоре девушку выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.
