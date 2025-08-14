Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасли девушку после укуса кобры - РИА Новости, 14.08.2025
15:59 14.08.2025 (обновлено: 16:10 14.08.2025)
В Москве спасли девушку после укуса кобры
В Москве спасли девушку после укуса кобры - РИА Новости, 14.08.2025
В Москве спасли девушку после укуса кобры
Московские врачи спасли девушку после укуса кобры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московские врачи спасли девушку после укуса кобры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила её и скрылась в траве. Счет шел на секунды. Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр Склифа, где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение", - говорится а сообщении. Уточняется, что после стабилизации состояния пациентку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ имени Баумана. У девушки в месте укуса развилось гнойное воспаление кисти. В больнице провели операцию и терапию. Вскоре девушку выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве спасли девушку после укуса кобры

Московские врачи спасли девушку после укуса кобры в парке

Девушка, пострадавшая от укуса кобры, в московской больнице
Девушка, пострадавшая от укуса кобры, в московской больнице - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Московская медицина
Девушка, пострадавшая от укуса кобры, в московской больнице
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московские врачи спасли девушку после укуса кобры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила её и скрылась в траве. Счет шел на секунды. Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр Склифа, где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение", - говорится а сообщении.
Уточняется, что после стабилизации состояния пациентку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ имени Баумана. У девушки в месте укуса развилось гнойное воспаление кисти. В больнице провели операцию и терапию. Вскоре девушку выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.
