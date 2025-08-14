https://ria.ru/20250814/moskva-2035293931.html

Основатель рассказал о фестивале "День Индии" в Москве

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фестиваль "День Индии", который проходит в Москве, продемонстрирует все многообразие индийской культуры для всех гостей, рассказал РИА Новости основатель фестиваля и президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Весь этот фестиваль - про культуру, культуру и еще раз культуру. Моя главная идея в том, что этот фестиваль, во-первых, для всех пенсионеров, которые не могут путешествовать по каким-либо причинам. Все, кто не может посетить Индию, могут приехать на мой фестиваль, и тогда Индия придет к ним", - сказал Котвани. Он отметил, что в юбилейный фестиваль все организаторы и вся команда пытаются делать все возможное, чтобы рассказать об индийской культуре во всей красе. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах "таро" и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.

