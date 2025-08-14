Рейтинг@Mail.ru
Основатель рассказал о фестивале "День Индии" в Москве - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:33 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/moskva-2035293931.html
Основатель рассказал о фестивале "День Индии" в Москве
Основатель рассказал о фестивале "День Индии" в Москве - РИА Новости, 14.08.2025
Основатель рассказал о фестивале "День Индии" в Москве
Фестиваль "День Индии", который проходит в Москве, продемонстрирует все многообразие индийской культуры для всех гостей, рассказал РИА Новости основатель... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:33:00+03:00
2025-08-14T15:33:00+03:00
культура
индия
москва
россия
сэмми котвани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033925157_0:242:2952:1903_1920x0_80_0_0_2c7b4e5cdbc86d095513f59e8518ac5c.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фестиваль "День Индии", который проходит в Москве, продемонстрирует все многообразие индийской культуры для всех гостей, рассказал РИА Новости основатель фестиваля и президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Весь этот фестиваль - про культуру, культуру и еще раз культуру. Моя главная идея в том, что этот фестиваль, во-первых, для всех пенсионеров, которые не могут путешествовать по каким-либо причинам. Все, кто не может посетить Индию, могут приехать на мой фестиваль, и тогда Индия придет к ним", - сказал Котвани. Он отметил, что в юбилейный фестиваль все организаторы и вся команда пытаются делать все возможное, чтобы рассказать об индийской культуре во всей красе. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах "таро" и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
https://ria.ru/20250807/zvon-2033967478.html
индия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с фестиваля "День Индии" в Москве
Фестиваль "День Индии" стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. Проходит фестиваль на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Он приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
2025-08-14T15:33
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033925157_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b021723d54779bd4941c479fae8d81bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, москва, россия, сэмми котвани
Культура, Индия, Москва, Россия, Сэмми Котвани
Основатель рассказал о фестивале "День Индии" в Москве

Котвани: фестиваль "День Индии" расскажет про палитру индийской культуры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОснователь фестиваля "День Индии", президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани
Основатель фестиваля День Индии, президент Индийского культурно-национального центра Сита Сэмми Котвани - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Основатель фестиваля "День Индии", президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Фестиваль "День Индии", который проходит в Москве, продемонстрирует все многообразие индийской культуры для всех гостей, рассказал РИА Новости основатель фестиваля и президент индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
"Весь этот фестиваль - про культуру, культуру и еще раз культуру. Моя главная идея в том, что этот фестиваль, во-первых, для всех пенсионеров, которые не могут путешествовать по каким-либо причинам. Все, кто не может посетить Индию, могут приехать на мой фестиваль, и тогда Индия придет к ним", - сказал Котвани.
Он отметил, что в юбилейный фестиваль все организаторы и вся команда пытаются делать все возможное, чтобы рассказать об индийской культуре во всей красе.
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты".
Фестиваль приурочен к 79-й годовщине независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах "таро" и получить ответы на волнующие вопросы о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Глава индийского центра рассказал об общей культурной особенности с Россией
7 августа, 16:08
 
КультураИндияМоскваРоссияСэмми Котвани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала