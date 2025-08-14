https://ria.ru/20250814/moskva-2035273583.html

В Москве задержали соучастницу мошенников

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала соучастницу мошенников, которые довели предпринимателя до продажи квартиры в Красноярске, машины, заставили взять кредит, занять миллион у знакомых – все деньги он отдал аферистам, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району г. Москвы задержана москвичка по подозрению в причастности к мошенническим действиям", - говорится в сообщении ведомства. Полицейские рассказали, что к ним обратился 62-летний приезжий предприниматель, которому позвонил лжеработник почты и попросил озвучить код из смс под предлогом получения посылки. "В этот же день ему стали звонить якобы представители различных ведомств, которые заявили, что личным кабинетом на госпортале завладели аферисты, и его имущество со сбережениями могут быть похищены", - добавили в ГУМВД. Мужчина доверился мошенникам и выполнял все их указания: продал машину и отправил полученные деньги на счета аферистов, оформил кредит, обналичил деньги и отдал их на встрече незнакомцу, отметили в пресс-службе. Далее мошенники убедили его продать квартиру в Красноярске. "Полученные от сделки деньги он тремя частями передал на Симоновском валу приезжавшим курьерам, после чего одолжил у знакомых еще 1 млн рублей и перевел его на счет, указанный мошенниками. Окончательная сумма ущерба устанавливается", - сообщают в полиции. Сотрудниками МВД была задержана одна из подозреваемых — 21-летняя москвичка, которая забрала у потерпевшего часть денег и перевела их своим соучастникам, получив вознаграждение. Фигурантка получила подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 4 статьи 159 УК РФ), заключили в ведомстве.

