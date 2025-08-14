Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали соучастницу мошенников - РИА Новости, 14.08.2025
14:43 14.08.2025
В Москве задержали соучастницу мошенников
В Москве задержали соучастницу мошенников - РИА Новости, 14.08.2025
В Москве задержали соучастницу мошенников
Полиция Москвы задержала соучастницу мошенников, которые довели предпринимателя до продажи квартиры в Красноярске, машины, заставили взять кредит, занять... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:43:00+03:00
2025-08-14T14:43:00+03:00
происшествия
россия
москва
красноярск
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала соучастницу мошенников, которые довели предпринимателя до продажи квартиры в Красноярске, машины, заставили взять кредит, занять миллион у знакомых – все деньги он отдал аферистам, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району г. Москвы задержана москвичка по подозрению в причастности к мошенническим действиям", - говорится в сообщении ведомства. Полицейские рассказали, что к ним обратился 62-летний приезжий предприниматель, которому позвонил лжеработник почты и попросил озвучить код из смс под предлогом получения посылки. "В этот же день ему стали звонить якобы представители различных ведомств, которые заявили, что личным кабинетом на госпортале завладели аферисты, и его имущество со сбережениями могут быть похищены", - добавили в ГУМВД. Мужчина доверился мошенникам и выполнял все их указания: продал машину и отправил полученные деньги на счета аферистов, оформил кредит, обналичил деньги и отдал их на встрече незнакомцу, отметили в пресс-службе. Далее мошенники убедили его продать квартиру в Красноярске. "Полученные от сделки деньги он тремя частями передал на Симоновском валу приезжавшим курьерам, после чего одолжил у знакомых еще 1 млн рублей и перевел его на счет, указанный мошенниками. Окончательная сумма ущерба устанавливается", - сообщают в полиции. Сотрудниками МВД была задержана одна из подозреваемых — 21-летняя москвичка, которая забрала у потерпевшего часть денег и перевела их своим соучастникам, получив вознаграждение. Фигурантка получила подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 4 статьи 159 УК РФ), заключили в ведомстве.
россия
москва
красноярск
происшествия, россия, москва, красноярск
Происшествия, Россия, Москва, Красноярск
В Москве задержали соучастницу мошенников

Полиция в Москве задержала соучастницу обманувших бизнесмена мошенников

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала соучастницу мошенников, которые довели предпринимателя до продажи квартиры в Красноярске, машины, заставили взять кредит, занять миллион у знакомых – все деньги он отдал аферистам, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району г. Москвы задержана москвичка по подозрению в причастности к мошенническим действиям", - говорится в сообщении ведомства.
Полицейские рассказали, что к ним обратился 62-летний приезжий предприниматель, которому позвонил лжеработник почты и попросил озвучить код из смс под предлогом получения посылки.
"В этот же день ему стали звонить якобы представители различных ведомств, которые заявили, что личным кабинетом на госпортале завладели аферисты, и его имущество со сбережениями могут быть похищены", - добавили в ГУМВД.
Мужчина доверился мошенникам и выполнял все их указания: продал машину и отправил полученные деньги на счета аферистов, оформил кредит, обналичил деньги и отдал их на встрече незнакомцу, отметили в пресс-службе. Далее мошенники убедили его продать квартиру в Красноярске.
"Полученные от сделки деньги он тремя частями передал на Симоновском валу приезжавшим курьерам, после чего одолжил у знакомых еще 1 млн рублей и перевел его на счет, указанный мошенниками. Окончательная сумма ущерба устанавливается", - сообщают в полиции.
Сотрудниками МВД была задержана одна из подозреваемых — 21-летняя москвичка, которая забрала у потерпевшего часть денег и перевела их своим соучастникам, получив вознаграждение.
Фигурантка получила подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 4 статьи 159 УК РФ), заключили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияМоскваКрасноярск
 
 
