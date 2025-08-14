https://ria.ru/20250814/moskva-2035273583.html
В Москве задержали соучастницу мошенников
В Москве задержали соучастницу мошенников - РИА Новости, 14.08.2025
В Москве задержали соучастницу мошенников
Полиция Москвы задержала соучастницу мошенников, которые довели предпринимателя до продажи квартиры в Красноярске, машины, заставили взять кредит, занять... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:43:00+03:00
2025-08-14T14:43:00+03:00
2025-08-14T14:43:00+03:00
происшествия
россия
москва
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала соучастницу мошенников, которые довели предпринимателя до продажи квартиры в Красноярске, машины, заставили взять кредит, занять миллион у знакомых – все деньги он отдал аферистам, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району г. Москвы задержана москвичка по подозрению в причастности к мошенническим действиям", - говорится в сообщении ведомства. Полицейские рассказали, что к ним обратился 62-летний приезжий предприниматель, которому позвонил лжеработник почты и попросил озвучить код из смс под предлогом получения посылки. "В этот же день ему стали звонить якобы представители различных ведомств, которые заявили, что личным кабинетом на госпортале завладели аферисты, и его имущество со сбережениями могут быть похищены", - добавили в ГУМВД. Мужчина доверился мошенникам и выполнял все их указания: продал машину и отправил полученные деньги на счета аферистов, оформил кредит, обналичил деньги и отдал их на встрече незнакомцу, отметили в пресс-службе. Далее мошенники убедили его продать квартиру в Красноярске. "Полученные от сделки деньги он тремя частями передал на Симоновском валу приезжавшим курьерам, после чего одолжил у знакомых еще 1 млн рублей и перевел его на счет, указанный мошенниками. Окончательная сумма ущерба устанавливается", - сообщают в полиции. Сотрудниками МВД была задержана одна из подозреваемых — 21-летняя москвичка, которая забрала у потерпевшего часть денег и перевела их своим соучастникам, получив вознаграждение. Фигурантка получила подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 4 статьи 159 УК РФ), заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250813/peterburg-2034965576.html
https://ria.ru/20250813/moshenniki-2034923954.html
россия
москва
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, красноярск
Происшествия, Россия, Москва, Красноярск
В Москве задержали соучастницу мошенников
Полиция в Москве задержала соучастницу обманувших бизнесмена мошенников
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Полиция Москвы задержала соучастницу мошенников, которые довели предпринимателя до продажи квартиры в Красноярске, машины, заставили взять кредит, занять миллион у знакомых – все деньги он отдал аферистам, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Оперативниками уголовного розыска отдела МВД России по Даниловскому району
г. Москвы
задержана москвичка по подозрению в причастности к мошенническим действиям", - говорится в сообщении ведомства.
Полицейские рассказали, что к ним обратился 62-летний приезжий предприниматель, которому позвонил лжеработник почты и попросил озвучить код из смс под предлогом получения посылки.
"В этот же день ему стали звонить якобы представители различных ведомств, которые заявили, что личным кабинетом на госпортале завладели аферисты, и его имущество со сбережениями могут быть похищены", - добавили в ГУМВД.
Мужчина доверился мошенникам и выполнял все их указания: продал машину и отправил полученные деньги на счета аферистов, оформил кредит, обналичил деньги и отдал их на встрече незнакомцу, отметили в пресс-службе. Далее мошенники убедили его продать квартиру в Красноярске
.
"Полученные от сделки деньги он тремя частями передал на Симоновском валу приезжавшим курьерам, после чего одолжил у знакомых еще 1 млн рублей и перевел его на счет, указанный мошенниками. Окончательная сумма ущерба устанавливается", - сообщают в полиции.
Сотрудниками МВД была задержана одна из подозреваемых — 21-летняя москвичка, которая забрала у потерпевшего часть денег и перевела их своим соучастникам, получив вознаграждение.
Фигурантка получила подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 4 статьи 159 УК РФ
), заключили в ведомстве.