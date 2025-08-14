Рейтинг@Mail.ru
Российских пенсионеров будут учить распознавать угрозы от мошенников
09:46 14.08.2025
Российских пенсионеров будут учить распознавать угрозы от мошенников
максим древаль
вциом
технологии
мошенники
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российское общество "Знание" планирует обучать пенсионеров распознавать угрозы от мошенников, так как пожилые люди наиболее уязвимы к подобного рода воздействиям, сообщил РИА Новости глава просветительской организации Максим Древаль. "До конца года для людей старших поколений мы проведём более 1300 лекций по всей стране, и особое внимание уделим теме кибербезопасности. Вижу нашу задачу не столько в информировании, сколько в том, чтобы научить людей распознавать угрозы, дать им знания и инструменты, которые позволят вовремя распознать опасность и не попасться на уловки", - сказал Древаль. Он добавил, что у общества "Знание" есть соответствующий опыт и возможности. "С проблемой мошенничества, кибербезопасности мы уже сталкивались, разрабатывали соответствующий контент для разных возрастных категорий, включая молодых людей. Но сегодня – отдельный фокус на старшие поколения", - отметил Древаль. Он также рассказал, что, согласно социологическому опросу, который был проведен в июле этого года совместно с ВЦИОМ, 74% представителей старшего поколения, знакомых деятельностью общества "Знание", выразили доверие к данной просветительской организации.
максим древаль, вциом, технологии, мошенники
Максим Древаль, ВЦИОМ, Технологии, мошенники
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российское общество "Знание" планирует обучать пенсионеров распознавать угрозы от мошенников, так как пожилые люди наиболее уязвимы к подобного рода воздействиям, сообщил РИА Новости глава просветительской организации Максим Древаль.
"До конца года для людей старших поколений мы проведём более 1300 лекций по всей стране, и особое внимание уделим теме кибербезопасности. Вижу нашу задачу не столько в информировании, сколько в том, чтобы научить людей распознавать угрозы, дать им знания и инструменты, которые позволят вовремя распознать опасность и не попасться на уловки", - сказал Древаль.
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
11 февраля, 13:50
Он добавил, что у общества "Знание" есть соответствующий опыт и возможности.
"С проблемой мошенничества, кибербезопасности мы уже сталкивались, разрабатывали соответствующий контент для разных возрастных категорий, включая молодых людей. Но сегодня – отдельный фокус на старшие поколения", - отметил Древаль.
Он также рассказал, что, согласно социологическому опросу, который был проведен в июле этого года совместно с ВЦИОМ, 74% представителей старшего поколения, знакомых деятельностью общества "Знание", выразили доверие к данной просветительской организации.
Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
16 августа 2024, 07:05
 
Максим Древаль
ВЦИОМ
Технологии
мошенники
 
 
