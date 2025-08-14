https://ria.ru/20250814/moshenniki-2035176076.html

Российских пенсионеров будут учить распознавать угрозы от мошенников

2025-08-14T09:46:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российское общество "Знание" планирует обучать пенсионеров распознавать угрозы от мошенников, так как пожилые люди наиболее уязвимы к подобного рода воздействиям, сообщил РИА Новости глава просветительской организации Максим Древаль. "До конца года для людей старших поколений мы проведём более 1300 лекций по всей стране, и особое внимание уделим теме кибербезопасности. Вижу нашу задачу не столько в информировании, сколько в том, чтобы научить людей распознавать угрозы, дать им знания и инструменты, которые позволят вовремя распознать опасность и не попасться на уловки", - сказал Древаль. Он добавил, что у общества "Знание" есть соответствующий опыт и возможности. "С проблемой мошенничества, кибербезопасности мы уже сталкивались, разрабатывали соответствующий контент для разных возрастных категорий, включая молодых людей. Но сегодня – отдельный фокус на старшие поколения", - отметил Древаль. Он также рассказал, что, согласно социологическому опросу, который был проведен в июле этого года совместно с ВЦИОМ, 74% представителей старшего поколения, знакомых деятельностью общества "Знание", выразили доверие к данной просветительской организации.

