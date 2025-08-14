https://ria.ru/20250814/moldaviya-2035391110.html

Эксперт: молдаванам из России намеренно запрещают голосовать на выборах

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Живущих в России граждан Молдавии специально лишают возможности проголосовать на парламентских выборах, потому что они настроены против правящего в Кишиневе режима президента Майи Санду и выступают за сближение с РФ, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель культурного объединения гагаузов в Петербурге Владимир Буюклы. "Санду понимает, что большинство диаспоры против нее, но делает все, чтобы опять подтасовывать и остаться у власти. Нас специально лишают возможности проголосовать, потому что понимают, что большинство живущих в России молдаван и гагаузов настроены против Санду и выступают за сближение с Россией. Поэтому сделано все, чтобы наши голоса на выборах не были услышаны. Лично я поеду в Москву и постараюсь проголосовать, но понятно, что со всей России люди не смогут приехать в Москву, а даже если приедут – физически не смогут успеть проголосовать", - сказал Буюклы. Собеседник агентства отметил, что в России на молдавских парламентских выборах будет открыто всего два избирательных участка. Тогда как в Италии, где проживает примерно такое же количество молдаван, – 72 участка. "Сложно представить, что живущие в России молдаване массово полетят на родину, чтобы проголосовать. Тем более, что на границе, в аэропорту Кишинева, часто задерживают (оппозиционеров - ред.), часами там держат, в общем, делают все, чтобы не приезжали", - отметил он. Буюклы напомнил, что в конце июля активисты молдавской диаспоры передали в посольство республики в Москве петицию с просьбой открыть больше участков "До сих пор не получили никакого ответа", - рассказал общественник. По его словам, большинство активистов диаспоры выступают за хорошие отношения с Россией. "Нам нужны прямые авиаперелеты и не нужно никаких сложностей в отношениях двух стран", - пояснил он. Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября. В России проживает значительное количество молдавских граждан - по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Оппозиция считает ограничение числа избирательных участков попыткой ущемить права пророссийски настроенных избирателей. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

