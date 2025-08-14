https://ria.ru/20250814/moldaviya-2035313336.html

Экс-премьер Молдавии назвал правящую партию страны сектой

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) превратилась в секту и своими действиями уничтожила всех возможных союзников на правоцентристом... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:44:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

влад филат

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) превратилась в секту и своими действиями уничтожила всех возможных союзников на правоцентристом фланге, лишив себя возможности сформировать с кем-либо коалицию после выборов, заявил экс-премьер республики Влад Филат. "Четыре года полной власти, сверху донизу, по горизонтали и вертикали. В политическом плане они разрушили всё, что существовало на правоцентристском фланге. Может ли кто-нибудь назвать мне хоть одну партию, с которой ПДС может претендовать на сотрудничество или партнерство? Ни одной. Вот почему не случайно говорят о том, что ПДС превратилась в секту", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он отметил, что многие прежние партнеры ПДС сейчас стали лишь воспоминанием, а новым политическим игрокам не дают возможности набрать сил. "Сегодня в правоцентристском политическом сегменте практически никто не актуален. С другой стороны, на левоцентристском фланге всё хорошо", - добавил Филат, отметив, что оппозиции ни к чему стремиться к сотрудничеству с действующей партией власти. Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

2025

Новости

