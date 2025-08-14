В Молдавии пригрозили отменить результаты парламентских выборов
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Власти Молдавии могут отменить результаты парламентских выборов или назначить перевыборы, если их не устроят итоги, заявил депутат парламент от блока "Победа" Василий Боля.
"Если партия "Действие и солидарность" во главе с (президентом страны - ред.) Майей Санду и ее кандидаты, которых она сама выбирала, не получат большинство в парламенте, выборы могут быть признаны недействительными или будут назначены перевыборы — "до тех пор, пока не получится правильный результат". Это уже не демократия, а откровенная диктатура", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, власть использует "выдуманные страшилки", чтобы запугивать общество. Гражданам рассказывают об угрозе отзыва безвизового режима с ЕС или вводе российских военных.
"Всё это больше похоже на оправдание или предлог. Но ложь не может длиться вечно. 28 сентября люди покажут, что ими больше не удастся манипулировать с помощью выдуманных историй. Тогда в стране всё изменится", - добавил Боля.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.