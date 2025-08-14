Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии пригрозили отменить результаты парламентских выборов - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/moldavija-2035406156.html
В Молдавии пригрозили отменить результаты парламентских выборов
В Молдавии пригрозили отменить результаты парламентских выборов - РИА Новости, 14.08.2025
В Молдавии пригрозили отменить результаты парламентских выборов
Власти Молдавии могут отменить результаты парламентских выборов или назначить перевыборы, если их не устроят итоги, заявил депутат парламент от блока "Победа"... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T23:20:00+03:00
2025-08-14T23:20:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
василий боля
майя санду
евгения гуцул
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Власти Молдавии могут отменить результаты парламентских выборов или назначить перевыборы, если их не устроят итоги, заявил депутат парламент от блока "Победа" Василий Боля. "Если партия "Действие и солидарность" во главе с (президентом страны - ред.) Майей Санду и ее кандидаты, которых она сама выбирала, не получат большинство в парламенте, выборы могут быть признаны недействительными или будут назначены перевыборы — "до тех пор, пока не получится правильный результат". Это уже не демократия, а откровенная диктатура", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, власть использует "выдуманные страшилки", чтобы запугивать общество. Гражданам рассказывают об угрозе отзыва безвизового режима с ЕС или вводе российских военных. "Всё это больше похоже на оправдание или предлог. Но ложь не может длиться вечно. 28 сентября люди покажут, что ими больше не удастся манипулировать с помощью выдуманных историй. Тогда в стране всё изменится", - добавил Боля. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250429/moldavija-2014009371.html
https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024128488.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, майя санду, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля, Майя Санду, Евгения Гуцул, Евросоюз
В Молдавии пригрозили отменить результаты парламентских выборов

Депутат Боля: власти Молдавии могут отменить результаты парламентских выборов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Власти Молдавии могут отменить результаты парламентских выборов или назначить перевыборы, если их не устроят итоги, заявил депутат парламент от блока "Победа" Василий Боля.
"Если партия "Действие и солидарность" во главе с (президентом страны - ред.) Майей Санду и ее кандидаты, которых она сама выбирала, не получат большинство в парламенте, выборы могут быть признаны недействительными или будут назначены перевыборы — "до тех пор, пока не получится правильный результат". Это уже не демократия, а откровенная диктатура", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Кишинев манипулирует украинским конфликтом, заявили в парламенте Молдавии
29 апреля, 11:46
По его словам, власть использует "выдуманные страшилки", чтобы запугивать общество. Гражданам рассказывают об угрозе отзыва безвизового режима с ЕС или вводе российских военных.
"Всё это больше похоже на оправдание или предлог. Но ложь не может длиться вечно. 28 сентября люди покажут, что ими больше не удастся манипулировать с помощью выдуманных историй. Тогда в стране всё изменится", - добавил Боля.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Экс-глава Гагаузии предупредила о нечестных выборах в Молдавии
20 июня, 10:36
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВасилий БоляМайя СандуЕвгения ГуцулЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала