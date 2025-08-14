Рейтинг@Mail.ru
Шор объяснил решение привлечь международных адвокатов для защиты Гуцул - РИА Новости, 14.08.2025
21:16 14.08.2025
Шор объяснил решение привлечь международных адвокатов для защиты Гуцул
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в комментарии РИА Новости объяснил решение привлечь международных адвокатов для защиты арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул необходимостью противостоять "произволу власти". Ранее депутат от политблока "Победа" Вадим Фотеску заявил на митинге в поддержку Гуцул, что ее защиту возьмут на себя международные адвокаты Гонсало Бойе и Уильям Жюли. Бойе ранее защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. "Как только трусливый режим арестовал законно избранного главы Гагаузии, я заявил, что мы этого так не оставим. Мы не позволим Санду насладиться беззаконием. На наш призыв откликнулись лучшие из лучших. Они защищали политиков и журналистов по всему миру от такого же произвола. Им хорошо известно, как бить по рукам негодяям и подлецам во власти", - отметил Шор. Политик добавил, что намерен "привлечь к этой ситуации внимание всего мира". По его информации, в ООН уже призвали обеспечить справедливый суд для Гуцул после обращения международной правозащитной организации Solidaritätsnetz International. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, илан шор, майя санду, оон
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Илан Шор, Майя Санду, ООН
Шор объяснил решение привлечь международных адвокатов для защиты Гуцул

Шор: международные адвокаты будут защищать Гуцул, чтобы противостоять власти

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор в комментарии РИА Новости объяснил решение привлечь международных адвокатов для защиты арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул необходимостью противостоять "произволу власти".
Ранее депутат от политблока "Победа" Вадим Фотеску заявил на митинге в поддержку Гуцул, что ее защиту возьмут на себя международные адвокаты Гонсало Бойе и Уильям Жюли. Бойе ранее защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона.
Шор обвинил власти Молдавии в пренебрежении к диаспоре в России
"Как только трусливый режим арестовал законно избранного главы Гагаузии, я заявил, что мы этого так не оставим. Мы не позволим Санду насладиться беззаконием. На наш призыв откликнулись лучшие из лучших. Они защищали политиков и журналистов по всему миру от такого же произвола. Им хорошо известно, как бить по рукам негодяям и подлецам во власти", - отметил Шор.
Политик добавил, что намерен "привлечь к этой ситуации внимание всего мира". По его информации, в ООН уже призвали обеспечить справедливый суд для Гуцул после обращения международной правозащитной организации Solidaritätsnetz International.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.
Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
В Кишиневе создали фронт борьбы за свободу у СИЗО, где содержится Гуцул
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Молдавские депутаты требуют от Минюста объяснения запрета посещать Гуцул
