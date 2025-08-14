https://ria.ru/20250814/moldavija-2035356752.html

В Кишиневе создали фронт борьбы за свободу у СИЗО, где содержится Гуцул

В Кишиневе создали фронт борьбы за свободу у СИЗО, где содержится Гуцул - РИА Новости, 14.08.2025

В Кишиневе создали фронт борьбы за свободу у СИЗО, где содержится Гуцул

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" провозгласил создание фронта борьбы за свободу и правду у СИЗО, в которой содержится глава Гагаузии Евгения Гуцул, заявил РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T18:11:00+03:00

2025-08-14T18:11:00+03:00

2025-08-14T18:11:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034748055_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_5ec7f0142ce2c5e23e7b4a6ddd2a4403.jpg

КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" провозгласил создание фронта борьбы за свободу и правду у СИЗО, в которой содержится глава Гагаузии Евгения Гуцул, заявил депутат парламента Александр Суходольский. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "У пенитенциара №13 — фронт борьбы за свободу и правду. Сотни граждан в Кишиневе продолжают выходить на бессрочные акции солидарности с башканом (главой - ред.) Гагаузии и другими политзаключёнными. Главная точка сбора — пенитенциар № 13, где узники слышат слова поддержки и уверенности в скором освобождении", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. По его словам, цель этих протестов в том, чтобы доказать, что арест Гуцул полностью незаконен, а уголовное дело шито белыми нитками. "Всё это делается, чтобы запугать и уничтожить оппозицию перед выборами. Акции поддержки будут продолжаться до полной победы справедливости", - подчеркнул Суходольский. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html

https://ria.ru/20250706/moskva-2027485069.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец