https://ria.ru/20250814/mishustin-2035350759.html

Мишустин передал президенту Киргизии привет от Путина

Мишустин передал президенту Киргизии привет от Путина - РИА Новости, 14.08.2025

Мишустин передал президенту Киргизии привет от Путина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал киргизскому лидеру теплый привет от президента России... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:58:00+03:00

2025-08-14T17:58:00+03:00

2025-08-14T18:01:00+03:00

россия

киргизия

москва

владимир путин

михаил мишустин

садыр жапаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035351281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53e8377ac168dcd869a0a1be4f64e10c.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал киргизскому лидеру теплый привет от президента России Владимира Путина. "Хотел бы, пользуясь случаем, передать вам самые добрые слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - обратился глава кабмина РФ и напомнил об июльском визите Жапарова в Москву, "который придал новый импульс отношениям" двух стран. Правительства России и Киргизии активно работают над выполнением достигнутых тогда решений, заверил он. Жапаров также передал Путину "самые наилучшие пожелания". Мишустин поблагодарил киргизских коллег за "как всегда блестящую организацию" всех мероприятий в Чолпон-Ате и отметил, что его официальный визит совпал с 25-летием подписания Москвой и Бишкеком Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. "Это очень почетно", - подчеркнул российский премьер.

https://ria.ru/20250810/ssha-2034454518.html

россия

киргизия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия, москва, владимир путин, михаил мишустин, садыр жапаров