17:58 14.08.2025 (обновлено: 18:01 14.08.2025)
Мишустин передал президенту Киргизии привет от Путина
Мишустин передал президенту Киргизии привет от Путина
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал киргизскому лидеру теплый привет от президента России Владимира Путина. "Хотел бы, пользуясь случаем, передать вам самые добрые слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - обратился глава кабмина РФ и напомнил об июльском визите Жапарова в Москву, "который придал новый импульс отношениям" двух стран. Правительства России и Киргизии активно работают над выполнением достигнутых тогда решений, заверил он. Жапаров также передал Путину "самые наилучшие пожелания". Мишустин поблагодарил киргизских коллег за "как всегда блестящую организацию" всех мероприятий в Чолпон-Ате и отметил, что его официальный визит совпал с 25-летием подписания Москвой и Бишкеком Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. "Это очень почетно", - подчеркнул российский премьер.
Мишустин передал президенту Киргизии привет от Путина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым передал киргизскому лидеру теплый привет от президента России Владимира Путина.
"Хотел бы, пользуясь случаем, передать вам самые добрые слова приветствия от президента России Владимира Владимировича Путина", - обратился глава кабмина РФ и напомнил об июльском визите Жапарова в Москву, "который придал новый импульс отношениям" двух стран. Правительства России и Киргизии активно работают над выполнением достигнутых тогда решений, заверил он.
Жапаров также передал Путину "самые наилучшие пожелания".
Мишустин поблагодарил киргизских коллег за "как всегда блестящую организацию" всех мероприятий в Чолпон-Ате и отметил, что его официальный визит совпал с 25-летием подписания Москвой и Бишкеком Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. "Это очень почетно", - подчеркнул российский премьер.
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Жапаров поддержал усилия России и США по урегулированию украинского кризиса
10 августа, 17:50
 
