Мишустин встретился с президентом Киргизии
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в ходе своего официального визита в республику, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. Самолет главы правительства РФ приземлился в аэропорту "Иссык-Куль". Президент Киргизии принял Мишустина в государственной резиденции "Чолпон-Ата". В рамках официального визита Мишустин в четверг провел переговоры с председателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым, а также принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.
