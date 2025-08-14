https://ria.ru/20250814/mishustin-2035305702.html

Мишустин встретился с президентом Киргизии

Мишустин встретился с президентом Киргизии - РИА Новости, 14.08.2025

Мишустин встретился с президентом Киргизии

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в ходе своего официального визита в республику, передает... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:19:00+03:00

2025-08-14T16:19:00+03:00

2025-08-14T17:37:00+03:00

киргизия

россия

михаил мишустин

адылбек касымалиев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035330692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10222abf5a0382b5a05de2cc0301a8b7.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в ходе своего официального визита в республику, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. Самолет главы правительства РФ приземлился в аэропорту "Иссык-Куль". Президент Киргизии принял Мишустина в государственной резиденции "Чолпон-Ата". В рамках официального визита Мишустин в четверг провел переговоры с председателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым, а также принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

https://ria.ru/20250702/otnosheniya-2026503719.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, россия, михаил мишустин, адылбек касымалиев, в мире