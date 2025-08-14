Рейтинг@Mail.ru
Мишустин встретился с президентом Киргизии
16:19 14.08.2025 (обновлено: 17:37 14.08.2025)
Мишустин встретился с президентом Киргизии
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в ходе своего официального визита в республику
киргизия
россия
михаил мишустин
адылбек касымалиев
в мире
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в ходе своего официального визита в республику, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. Самолет главы правительства РФ приземлился в аэропорту "Иссык-Куль". Президент Киргизии принял Мишустина в государственной резиденции "Чолпон-Ата". В рамках официального визита Мишустин в четверг провел переговоры с председателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым, а также принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.
киргизия
россия
киргизия, россия, михаил мишустин, адылбек касымалиев, в мире
Киргизия, Россия, Михаил Мишустин, Адылбек Касымалиев, В мире
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время совместного фотографирования в Чолпон-Ата. 14 августа 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время совместного фотографирования в Чолпон-Ата. 14 августа 2025
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в ходе своего официального визита в республику, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. Самолет главы правительства РФ приземлился в аэропорту "Иссык-Куль".
Президент Киргизии принял Мишустина в государственной резиденции "Чолпон-Ата".
В рамках официального визита Мишустин в четверг провел переговоры с председателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым, а также принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Межгосударственные отношения России и Киргизии
2 июля
 
КиргизияРоссияМихаил МишустинАдылбек КасымалиевВ мире
 
 
