Мишустин проводит переговоры с премьером Киргизии Касымалиевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Кабинета министров Киргизии – руководитель Администрации Президента Киргизии Адылбек Касымалиев во время встречи. 14 августа 2025
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит переговоры с председателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-киргизские переговоры проходят в доме-музее Чингиза Айтматова на территории культурного центра "Рух Ордо" в Чолпон-Ате.
Дипломатические отношения между Россией и Киргизией были установлены 20 марта 1992 году, в 2000 году стороны подписали российско-киргизскую Декларацию о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.
Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана, сообщал президент РФ Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров в Москве в июле. Он отмечал, что товарооборот между странами в 2024 году вырос более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%.
