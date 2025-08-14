https://ria.ru/20250814/mishustin-2035237822.html

Мишустин проводит переговоры с премьером Киргизии

Мишустин проводит переговоры с премьером Киргизии - РИА Новости, 14.08.2025

Мишустин проводит переговоры с премьером Киргизии

14.08.2025

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит переговоры с председателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым, передает корреспондент РИА Новости. Мишустин в четверг прибыл в Киргизию с официальным визитом. Самолет главы правительства РФ приземлился в аэропорту "Иссык-Куль". Российско-киргизские переговоры проходят в доме-музее Чингиза Айтматова на территории культурного центра "Рух Ордо" в Чолпон-Ате. Дипломатические отношения между Россией и Киргизией были установлены 20 марта 1992 году, в 2000 году стороны подписали российско-киргизскую Декларацию о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана, сообщал президент РФ Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров в Москве в июле. Он отмечал, что товарооборот между странами в 2024 году вырос более чем на 11%, с начала 2025 года - еще более чем на 17%.

