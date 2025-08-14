Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске на реке Миасс обнаружили нефтяное пятно
16:03 14.08.2025
В Челябинске на реке Миасс обнаружили нефтяное пятно
В Челябинске на реке Миасс обнаружили нефтяное пятно
2025-08-14T16:03:00+03:00
2025-08-14T16:03:00+03:00
происшествия
челябинск
миасс
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Нефтяное пятно площадью более 12 тысяч "квадратов" образовалось на реке Миасс в Челябинске, по инциденту начата проверка, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "В Челябинске на реке Миасс у Ленинградского моста обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор начал проверку", – написала Радионова в соцсети в "ВКонтакте". Отмечается, что специалисты выехали на место и отобрали пробы воды для лабораторных исследований, по результатам анализов будут приняты меры в соответствии с законодательством. Челябинская природоохранная прокуратура также начала свою проверку.
челябинск
миасс
происшествия, челябинск, миасс, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Челябинск, Миасс, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
© Фото : РосприроднадзорВ Челябинске на реке Миасс обнаружено нефтяное пятно
© Фото : Росприроднадзор
В Челябинске на реке Миасс обнаружено нефтяное пятно
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Нефтяное пятно площадью более 12 тысяч "квадратов" образовалось на реке Миасс в Челябинске, по инциденту начата проверка, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Челябинске на реке Миасс у Ленинградского моста обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор начал проверку", – написала Радионова в соцсети в "ВКонтакте".
Отмечается, что специалисты выехали на место и отобрали пробы воды для лабораторных исследований, по результатам анализов будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Челябинская природоохранная прокуратура также начала свою проверку.
Ликвидация разлива нефтепродуктов в акватории реки Лена в Якутске - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В акватории реки Лена в Якутске ликвидировали разлив нефтепродуктов
18 мая, 00:57
 
Происшествия Челябинск Миасс Светлана Радионова Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
