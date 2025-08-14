https://ria.ru/20250814/miass-2035301228.html

В Челябинске на реке Миасс обнаружили нефтяное пятно

В Челябинске на реке Миасс обнаружили нефтяное пятно - РИА Новости, 14.08.2025

В Челябинске на реке Миасс обнаружили нефтяное пятно

Нефтяное пятно площадью более 12 тысяч "квадратов" образовалось на реке Миасс в Челябинске, по инциденту начата проверка, сообщила руководитель Росприроднадзора РИА Новости, 14.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Нефтяное пятно площадью более 12 тысяч "квадратов" образовалось на реке Миасс в Челябинске, по инциденту начата проверка, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "В Челябинске на реке Миасс у Ленинградского моста обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор начал проверку", – написала Радионова в соцсети в "ВКонтакте". Отмечается, что специалисты выехали на место и отобрали пробы воды для лабораторных исследований, по результатам анализов будут приняты меры в соответствии с законодательством. Челябинская природоохранная прокуратура также начала свою проверку.

