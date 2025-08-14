https://ria.ru/20250814/mfo-2035303882.html

В ГД оценили идею ЦБ по регулированию рынка микрофинансовых организаций

В ГД оценили идею ЦБ по регулированию рынка микрофинансовых организаций - РИА Новости, 14.08.2025

В ГД оценили идею ЦБ по регулированию рынка микрофинансовых организаций

Меры, предложенные ЦБ по регулированию рынка микрофинансовых организаций (МФО), а именно: "один заем в одни руки", трехдневный период охлаждения при выдаче... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:17:00+03:00

2025-08-14T16:17:00+03:00

2025-08-14T16:17:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d737a884aedddb575491da572cc5ddb7.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Меры, предложенные ЦБ по регулированию рынка микрофинансовых организаций (МФО), а именно: "один заем в одни руки", трехдневный период охлаждения при выдаче займов и снижение предельной переплаты со 130% до 100%, могут вступить в силу уже в 2026 году, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я рассчитываю, что закон (с мерой "один заем в одни руки" - ред.) вступит в силу в следующем году, но это вопрос дискуссии, потому что есть предложение, чтобы он начал действовать с 2027 года", - сообщил Аксаков. По мнению парламентария, это актуальная тема, поэтому ее нужно реализовать быстрее. "Ну и технологические и технические возможности для регулятора и для поднадзорных структур имеются, поэтому можно было бы запустить реализацию этой идеи уже со следующего года", - добавил Аксаков. "Объем займов может уменьшиться, но он уменьшится за счет закредитованной части нашего населения. От этого выиграют и сами заемщики, и кредитующие организации, потому что те, кто закредитован, как правило, платить не могут. Реально они только формируют плохой портфель у кредиторов, но на финансовые показатели кредиторов положительного влияния не оказывают", - подчеркнул глава думского комитета. Он также рассчитывает, что в следующем году вступит в силу и мера о трехдневном периоде охлаждения при выдаче микрозаймов, что поможет заемщикам принимать ответственное решение о новом займе. Эта инициатива важна и для кредиторов, чтобы к ним не попадали заемщики, которые либо с большим трудом будут возвращать кредит, либо вообще не смогут выполнять свои обязательства, добавил Аксаков. Кроме того, он предложил снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам со 130% до 100% уже в 2026 году, а не в 2027 году, как это ранее предлагал ЦБ. "Переходный период возможен, но не целый год, а несколько месяцев. Например, с 1 марта следующего года начнет действовать, либо с середины следующего года. То есть понятно, что период адаптации к новым законодательным решениям, он необходим", - уточнил Аксаков, отвечая на вопрос о возможности переходного перехода для внедрения новаций. Он также добавил, что данные изменения в законодательство будут обсуждаться на осенней сессии. В октябре прошлого года ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них - планы ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам со 130% до 100% от суммы долга. Сообщалось, что комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет.

https://ria.ru/20250814/mfo-2035159414.html

https://ria.ru/20250801/status-2032792955.html

https://ria.ru/20250529/samolet-2019704140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф