https://ria.ru/20250814/messendzhery-2035285549.html

Эксперт рассказал, почему иностранные мессенджеры небезопасны

Эксперт рассказал, почему иностранные мессенджеры небезопасны - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт рассказал, почему иностранные мессенджеры небезопасны

Владельцы иностранных мессенджеров не создают необходимую модерацию на своих платформах, обеспечивающую безопасность персональных данных пользователей, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:09:00+03:00

2025-08-14T15:09:00+03:00

2025-08-14T15:11:00+03:00

технологии

whatsapp inc.

telegram

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/85/1497188565_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eb80f22601889556340abcb939c156a1.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владельцы иностранных мессенджеров не создают необходимую модерацию на своих платформах, обеспечивающую безопасность персональных данных пользователей, сообщил РИА Новости общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков. "Владельцы этих площадок (иностранных мессенджеров - ред.) абсолютно не озадачиваются необходимой модерацией с тем, чтобы обеспечивать безопасность пользователей, среди которых дети. Поэтому наше российское государство, кстати, очень достаточно демократично первое время относилось к этим площадкам, предоставляя возможность как-то проявить себя в области защиты прав пользователей, обеспечения безопасности", - сказал Шлыков. Шлыков также отметил, что, согласно практике российских правозащитников и жалобам в "Гражданский комитет России", иностранные информационные ресурсы, включая WhatsApp и Telegram, "печально известны" мошенническими действиями, наркоторговлей, проституцией, вовлечением в экстремистские сообщества и продвижением террористической и политической антироссийской идеологии. "Все запросы, в том числе регуляторов российских, оставались без ответа на удаление опасной, деструктивной информации, фейков и так далее. Поэтому, ничего иного, как перехода на российские отечественные площадки, наверное, придумать на сегодняшний день невозможно", - подчеркнул Шлыков.

https://ria.ru/20250813/mesendzhery-2035127319.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, whatsapp inc., telegram, россия