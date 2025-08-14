Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему иностранные мессенджеры небезопасны - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 14.08.2025 (обновлено: 15:11 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/messendzhery-2035285549.html
Эксперт рассказал, почему иностранные мессенджеры небезопасны
Эксперт рассказал, почему иностранные мессенджеры небезопасны - РИА Новости, 14.08.2025
Эксперт рассказал, почему иностранные мессенджеры небезопасны
Владельцы иностранных мессенджеров не создают необходимую модерацию на своих платформах, обеспечивающую безопасность персональных данных пользователей, сообщил... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:09:00+03:00
2025-08-14T15:11:00+03:00
технологии
whatsapp inc.
telegram
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/85/1497188565_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eb80f22601889556340abcb939c156a1.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владельцы иностранных мессенджеров не создают необходимую модерацию на своих платформах, обеспечивающую безопасность персональных данных пользователей, сообщил РИА Новости общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков. "Владельцы этих площадок (иностранных мессенджеров - ред.) абсолютно не озадачиваются необходимой модерацией с тем, чтобы обеспечивать безопасность пользователей, среди которых дети. Поэтому наше российское государство, кстати, очень достаточно демократично первое время относилось к этим площадкам, предоставляя возможность как-то проявить себя в области защиты прав пользователей, обеспечения безопасности", - сказал Шлыков. Шлыков также отметил, что, согласно практике российских правозащитников и жалобам в "Гражданский комитет России", иностранные информационные ресурсы, включая WhatsApp и Telegram, "печально известны" мошенническими действиями, наркоторговлей, проституцией, вовлечением в экстремистские сообщества и продвижением террористической и политической антироссийской идеологии. "Все запросы, в том числе регуляторов российских, оставались без ответа на удаление опасной, деструктивной информации, фейков и так далее. Поэтому, ничего иного, как перехода на российские отечественные площадки, наверное, придумать на сегодняшний день невозможно", - подчеркнул Шлыков.
https://ria.ru/20250813/mesendzhery-2035127319.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149718/85/1497188565_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9f64feb46df39b80fef8844beb776e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, whatsapp inc., telegram, россия
Технологии, WhatsApp Inc., Telegram, Россия
Эксперт рассказал, почему иностранные мессенджеры небезопасны

Шлыков: владельцы иностранных мессенджеров не создают необходимую модерацию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владельцы иностранных мессенджеров не создают необходимую модерацию на своих платформах, обеспечивающую безопасность персональных данных пользователей, сообщил РИА Новости общественный деятель и правозащитник, председатель Общероссийского общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.
"Владельцы этих площадок (иностранных мессенджеров - ред.) абсолютно не озадачиваются необходимой модерацией с тем, чтобы обеспечивать безопасность пользователей, среди которых дети. Поэтому наше российское государство, кстати, очень достаточно демократично первое время относилось к этим площадкам, предоставляя возможность как-то проявить себя в области защиты прав пользователей, обеспечения безопасности", - сказал Шлыков.
Шлыков также отметил, что, согласно практике российских правозащитников и жалобам в "Гражданский комитет России", иностранные информационные ресурсы, включая WhatsApp и Telegram, "печально известны" мошенническими действиями, наркоторговлей, проституцией, вовлечением в экстремистские сообщества и продвижением террористической и политической антироссийской идеологии.
"Все запросы, в том числе регуляторов российских, оставались без ответа на удаление опасной, деструктивной информации, фейков и так далее. Поэтому, ничего иного, как перехода на российские отечественные площадки, наверное, придумать на сегодняшний день невозможно", - подчеркнул Шлыков.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Эксперт РОЦИТ назвал блокировку голосовой связи в мессенджерах оправданной
13 августа, 22:26
 
ТехнологииWhatsApp Inc.TelegramРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала