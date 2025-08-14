Рейтинг@Mail.ru
Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
20:58 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/melnichenko-2035395154.html
Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету
Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету - РИА Новости, 14.08.2025
Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету
Сеть бесплатных точек доступа к интернету создают в Пензе на фоне временных ограничений мобильной связи из-за угрозы атак беспилотников, сообщил губернатор Олег РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T20:58:00+03:00
2025-08-14T20:58:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_0:81:2004:1208_1920x0_80_0_0_40c48c2702fbf0b6765a9af1fa8de24e.jpg
ПЕНЗА, 14 авг - РИА Новости. Сеть бесплатных точек доступа к интернету создают в Пензе на фоне временных ограничений мобильной связи из-за угрозы атак беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "По моему поручению в Пензе создают точки раздачи Wi-Fi. Начали с главной улицы областного центра - Московской. Далее работы продолжатся в сквере Славы, Комсомольском парке и парке имени Ульяновых, Могилёвском дворике, а также в районе планетария, на Юбилейной площади и на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, Пенза-1, автовокзал). Возможно, точки доступа Wi-Fi появятся и в других локациях", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Губернатор отметил, что после анализа трафика и количества людей, использующих создаваемые точки доступа к интернету, будут приниматься дальнейшие решения. Ранее глава региона пояснял, что в целях безопасности на территории области вводятся временные ограничения мобильного интернета, поскольку эта мера помогает российским военнослужащим подавлять беспилотники противника.
https://ria.ru/20250717/melnichenko-2029790091.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_81:0:1917:1377_1920x0_80_0_0_c21e5d37dfd26993ddfb26f77805eca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег мельниченко, пензенская область, интернет
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пензенская область, Интернет
Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету

Мельниченко: власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЗА, 14 авг - РИА Новости. Сеть бесплатных точек доступа к интернету создают в Пензе на фоне временных ограничений мобильной связи из-за угрозы атак беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"По моему поручению в Пензе создают точки раздачи Wi-Fi. Начали с главной улицы областного центра - Московской. Далее работы продолжатся в сквере Славы, Комсомольском парке и парке имени Ульяновых, Могилёвском дворике, а также в районе планетария, на Юбилейной площади и на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, Пенза-1, автовокзал). Возможно, точки доступа Wi-Fi появятся и в других локациях", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что после анализа трафика и количества людей, использующих создаваемые точки доступа к интернету, будут приниматься дальнейшие решения.
Ранее глава региона пояснял, что в целях безопасности на территории области вводятся временные ограничения мобильного интернета, поскольку эта мера помогает российским военнослужащим подавлять беспилотники противника.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Мельниченко поблагодарил Росавтодор за поддержку пензенских проектов
17 июля, 20:06
 
Пензенская областьОлег МельниченкоПензенская областьИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала