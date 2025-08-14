https://ria.ru/20250814/melnichenko-2035395154.html

Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету

Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету - РИА Новости, 14.08.2025

Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету

Сеть бесплатных точек доступа к интернету создают в Пензе на фоне временных ограничений мобильной связи из-за угрозы атак беспилотников, сообщил губернатор Олег РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T20:58:00+03:00

2025-08-14T20:58:00+03:00

2025-08-14T20:58:00+03:00

пензенская область

олег мельниченко

пензенская область

интернет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_0:81:2004:1208_1920x0_80_0_0_40c48c2702fbf0b6765a9af1fa8de24e.jpg

ПЕНЗА, 14 авг - РИА Новости. Сеть бесплатных точек доступа к интернету создают в Пензе на фоне временных ограничений мобильной связи из-за угрозы атак беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "По моему поручению в Пензе создают точки раздачи Wi-Fi. Начали с главной улицы областного центра - Московской. Далее работы продолжатся в сквере Славы, Комсомольском парке и парке имени Ульяновых, Могилёвском дворике, а также в районе планетария, на Юбилейной площади и на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, Пенза-1, автовокзал). Возможно, точки доступа Wi-Fi появятся и в других локациях", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Губернатор отметил, что после анализа трафика и количества людей, использующих создаваемые точки доступа к интернету, будут приниматься дальнейшие решения. Ранее глава региона пояснял, что в целях безопасности на территории области вводятся временные ограничения мобильного интернета, поскольку эта мера помогает российским военнослужащим подавлять беспилотники противника.

https://ria.ru/20250717/melnichenko-2029790091.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег мельниченко, пензенская область, интернет