Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету
Власти в Пензе создают сеть уличных точек доступа к интернету
ПЕНЗА, 14 авг - РИА Новости. Сеть бесплатных точек доступа к интернету создают в Пензе на фоне временных ограничений мобильной связи из-за угрозы атак беспилотников, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "По моему поручению в Пензе создают точки раздачи Wi-Fi. Начали с главной улицы областного центра - Московской. Далее работы продолжатся в сквере Славы, Комсомольском парке и парке имени Ульяновых, Могилёвском дворике, а также в районе планетария, на Юбилейной площади и на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт, Пенза-1, автовокзал). Возможно, точки доступа Wi-Fi появятся и в других локациях", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Губернатор отметил, что после анализа трафика и количества людей, использующих создаваемые точки доступа к интернету, будут приниматься дальнейшие решения. Ранее глава региона пояснял, что в целях безопасности на территории области вводятся временные ограничения мобильного интернета, поскольку эта мера помогает российским военнослужащим подавлять беспилотники противника.
