Минфин рассказал о механизме гарантий для новых иностранных инвестиций

Минфин рассказал о механизме гарантий для новых иностранных инвестиций

Механизм гарантий России для новых иностранных инвестиций вызвал значительный интерес, в том числе из недружественных стран, заявил журналистам заместитель... РИА Новости, 14.08.2025

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Механизм гарантий России для новых иностранных инвестиций вызвал значительный интерес, в том числе из недружественных стран, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Люди спрашивают, как будет работать, будет гарантия или нет. То есть, интерес достаточно большой это вызвало все. И надо сказать, что даже из недружественных стран есть интерес - люди звонят, спрашивают, как это работает", - сказал он. "Несколько известных человек из очень значительных инвестиционных компаний, фондов, звонили, спрашивали по старой памяти. Я слышал от пары человек, что они собирают уже фонды, которые будут аккумулировать такого рода инвестиции. Интерес на словах значительный, какой он будет в деньгах - посмотрим", - отметил Моисеев. Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов". Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Но чтобы приобрести активы, иностранцу необходимо открыть счет "Ин". Банк России в августе определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счет новых денег. Кроме того, ЦБ РФ снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов из недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам.

